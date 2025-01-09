Matt Reeves Açıkladı: The Batman 2 Neden 2027'ye Ertelendi?

Robert Pattinson ve Zoë Kravitz’in başrollerini paylaştığı The Batman filminin vizyon tarihi ertelendi. The Batman 2, ilk duyurulduğunda 3 Ekim 2025’te vizyona girecekti. Daha sonra bu tarih 2 Ekim 2026’ya çekilmişti. Ancak geçtiğimiz günlerde filmin vizyon tarihi bir kez daha ertelenerek 1 Ekim 2027 olarak güncellendi. Filmin yönetmeni Matt Reeves, erteleme kararının sebebini açıkladı.