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Matt Reeves Açıkladı: The Batman 2 Neden 2027'ye Ertelendi?

Matt Reeves Açıkladı: The Batman 2 Neden 2027'ye Ertelendi?

Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu - TV Editörü
09.01.2025 - 18:46

Robert Pattinson ve Zoë Kravitz’in başrollerini paylaştığı The Batman filminin vizyon tarihi ertelendi. The Batman 2, ilk duyurulduğunda 3 Ekim 2025’te vizyona girecekti. Daha sonra bu tarih 2 Ekim 2026’ya çekilmişti. Ancak geçtiğimiz günlerde filmin vizyon tarihi bir kez daha ertelenerek 1 Ekim 2027 olarak güncellendi. Filmin yönetmeni Matt Reeves, erteleme kararının sebebini açıkladı.

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Robert Pattinson ve Zoë Kravitz’in başrollerini paylaştığı The Batman filminin devamı bir kez daha ertelendi.

Robert Pattinson ve Zoë Kravitz’in başrollerini paylaştığı The Batman filminin devamı bir kez daha ertelendi.

The Batman 2, ilk duyurulduğunda 3 Ekim 2025’te vizyona girecekti. Daha sonra bu tarih 2 Ekim 2026’ya çekilmişti. Ancak geçtiğimiz günlerde filmin vizyon tarihi bir kez daha ertelenerek 1 Ekim 2027 olarak güncellendi.

The Batman 2, ilk duyurulduğunda 3 Ekim 2025’te vizyona girecekti. Daha sonra bu tarih 2 Ekim 2026’ya çekilmişti. Ancak geçtiğimiz günlerde filmin vizyon tarihi bir kez daha ertelenerek 1 Ekim 2027 olarak güncellendi.

Filmin yönetmeni Matt Reeves, erteleme kararının ardından yaptığı açıklamada, çekimlerin bu yıl içinde başlayacağını doğruladı.

Filmin yönetmeni Matt Reeves, erteleme kararının ardından yaptığı açıklamada, çekimlerin bu yıl içinde başlayacağını doğruladı.

Altın Küre Ödülleri’nin kırmızı halısında konuşan Reeves, çalışmaların iyi gittiğini ifade etti. Deadline’a verdiği röportajda şunları söyledi:

Altın Küre Ödülleri’nin kırmızı halısında konuşan Reeves, çalışmaların iyi gittiğini ifade etti. Deadline’a verdiği röportajda şunları söyledi:

'Bu yıl çekimlere başlayacağımızı söylemekten mutluluk duyuyorum. Hikayenin gelişimini sürdürdüğümüz, ancak izleyicileri şaşırtacağını umduğumuz bir şey üzerinde çalışıyoruz.'

Reeves, gecikmenin nedenlerine de değinerek, şu anda senaryonun tamamlanması için yoğun bir süreçte olduklarını belirtti. Hollywood Reporter’a verdiği demeçte, “Hâlâ senaryo üzerinde çalışıyoruz. Gelecek yıl prodüksiyon için harika bir başlangıç olacak ve bu konuda gerçekten heyecanlıyız” ifadelerini kullandı.

Reeves, gecikmenin nedenlerine de değinerek, şu anda senaryonun tamamlanması için yoğun bir süreçte olduklarını belirtti. Hollywood Reporter’a verdiği demeçte, “Hâlâ senaryo üzerinde çalışıyoruz. Gelecek yıl prodüksiyon için harika bir başlangıç olacak ve bu konuda gerçekten heyecanlıyız” ifadelerini kullandı.

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Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu
TV Editörü
Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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