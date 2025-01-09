Ünlü Aktör Başrolde: John Wick Yönetmeninden Yeni Bir Aksiyon Filmi Geliyor!

Josh Hartnett, aksiyon ve gerilim türündeki yeni filmi Fight or Flight ile izleyicilerin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. John Wick’in yapımcılarından çıkan bu macera, suikastçılarla çevrili bir ortamda hayatta kalmaya çalışan bir paralı askerin hikâyesini anlatıyor. Başarılı oyuncu, etkileyici dövüş sahneleri ve fiziksel performansıyla izleyicilere aksiyon dolu anlar vaat ediyor. Şubat 2025’te Sky Cinema’da gösterime girecek olan Fight or Flight, yılın merakla beklenen yapımları arasında yer alıyor.