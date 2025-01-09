Ünlü Aktör Başrolde: John Wick Yönetmeninden Yeni Bir Aksiyon Filmi Geliyor!
Ünlü Aktör Başrolde: John Wick Yönetmeninden Yeni Bir Aksiyon Filmi Geliyor!
Kaynak: https://www.indyturk.com/node/751693/...
Josh Hartnett, aksiyon ve gerilim türündeki yeni filmi Fight or Flight ile izleyicilerin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. John Wick’in yapımcılarından çıkan bu macera, suikastçılarla çevrili bir ortamda hayatta kalmaya çalışan bir paralı askerin hikâyesini anlatıyor. Başarılı oyuncu, etkileyici dövüş sahneleri ve fiziksel performansıyla izleyicilere aksiyon dolu anlar vaat ediyor. Şubat 2025’te Sky Cinema’da gösterime girecek olan Fight or Flight, yılın merakla beklenen yapımları arasında yer alıyor.
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John Wick yapımcılarından yeni film müjdesi gelmişti. Oyuncu kadrosu ve çekimler tamamlandı. Filmimizin adı: Fight or Flight
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Josh Hartnett’in başrolde yer aldığı ve John Wick yapımcılarının imzasını taşıyan Fight or Flight filminin ilk fragmanı yayınlandı. Gerilim dolu hikaye, suikastçılarla dolu bir uçakta mahsur kalan bir paralı askerin hayatta kalma mücadelesini konu alıyor.
Yönetmenliğini James Madigan’ın üstlendiği yapımda, Hartnett’e Bridgerton’dan Charithra Chandran, Shadow and Bone’dan Julian Kostov ve Battlestar Galactica’dan Katee Sackhoff eşlik ediyor.
Film, dar alanlarda çekilen etkileyici dövüş sahneleri ve uçuş yasağı listesinde olmasına rağmen göreve çıkan bir paralı askerin hikayesiyle dikkat çekiyor.
Şubat 2025’te Sky Cinema’da yayınlanacak olan film, aynı dönemde seçili sinemalarda da izlenebilecek. Türkiye vizyon tarihi ise henüz açıklanmadı.
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Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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