Bu Sene İddialı Filmler Baharda: 2025'in İkinci Yarısı Sinema Severleri Memnun Edecek!
Bu Sene İddialı Filmler Baharda: 2025'in İkinci Yarısı Sinema Severleri Memnun Edecek!
Baharın gelişiyle birlikte doğa canlanırken, sinema salonları da yepyeni hikayelerle dolup taşıyor. İster aksiyon ve macera dolu yapımların, ister duygu yüklü dramaların ya da neşeli komedilerin hayranı olun, bu bahar her türden sinemasever için birbirinden ilgi çekici filmler sunuyor. İşte 2025 baharında beyaz perdede buluşacağımız dikkat çekici yapımlar:
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1. Görevimiz Tehlike: Son Hesaplaşma (21 Mayıs 2025)
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2. Karate Kid: Efsaneler (28 Mayıs 2025)
3. John Wick Evreni: Balerin (4 Haziran 2025)
4. Köpek Adam (9 Nisan 2025)
5. Minecraft: Film (2 Nisan 2025)
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
6. Ejderhalar: Canlı Aksiyon (11 Haziran 2025)
7. Mickey 17 (16 Nisan 2025)
8. 28 Yıl Sonra (30 Nisan 2025)
9. Des jours meilleurs (23 Nisan 2025)
10. Harika Bir Dünya (7 Mayıs 2025)
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
11. Lilo & Stitch (21 Mayıs 2025)
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın