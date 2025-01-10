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Bu Sene İddialı Filmler Baharda: 2025'in İkinci Yarısı Sinema Severleri Memnun Edecek!

Bu Sene İddialı Filmler Baharda: 2025'in İkinci Yarısı Sinema Severleri Memnun Edecek!

Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu - TV Editörü
10.01.2025 - 09:48

Baharın gelişiyle birlikte doğa canlanırken, sinema salonları da yepyeni hikayelerle dolup taşıyor. İster aksiyon ve macera dolu yapımların, ister duygu yüklü dramaların ya da neşeli komedilerin hayranı olun, bu bahar her türden sinemasever için birbirinden ilgi çekici filmler sunuyor. İşte 2025 baharında beyaz perdede buluşacağımız dikkat çekici yapımlar:

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1. Görevimiz Tehlike: Son Hesaplaşma (21 Mayıs 2025)

1. Görevimiz Tehlike: Son Hesaplaşma (21 Mayıs 2025)

Tom Cruise, Ethan Hunt rolüyle son bir kez daha geri dönüyor. Aksiyon ve gerilim dolu bu final bölümü, serinin hayranlarını büyüleyecek.

2. Karate Kid: Efsaneler (28 Mayıs 2025)

2. Karate Kid: Efsaneler (28 Mayıs 2025)

Jackie Chan ve Ralph Macchio, sevilen seriyi yeniden canlandıran bu yapımla bir kez daha karşımızda. Dövüş sanatları ve dostluk teması izleyicileri ekran başına çekecek.

3. John Wick Evreni: Balerin (4 Haziran 2025)

3. John Wick Evreni: Balerin (4 Haziran 2025)

Ana de Armas'ın başrolünde olduğu, intikam dolu bu spin-off, aksiyon severlerin kaçırmak istemeyeceği bir yapım.

4. Köpek Adam (9 Nisan 2025)

4. Köpek Adam (9 Nisan 2025)

Yarı insan, yarı köpek bir süper kahramanın maceraları, çocuklar kadar yetişkinlere de hitap ediyor. Seslendirme kadrosunda Lil Rel Howery ve Pete Davidson yer alıyor.

5. Minecraft: Film (2 Nisan 2025)

5. Minecraft: Film (2 Nisan 2025)

Jason Momoa ve Jack Black'in başrollerini paylaştığı, ünlü video oyunundan uyarlanan bu animasyon, fantastik bir yolculuk vaat ediyor.

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6. Ejderhalar: Canlı Aksiyon (11 Haziran 2025)

6. Ejderhalar: Canlı Aksiyon (11 Haziran 2025)

Dean DeBlois yönetimindeki bu epik film, animasyon dünyasından canlı aksiyona taşınıyor ve büyüleyici bir görsel şölen sunuyor.

7. Mickey 17 (16 Nisan 2025)

7. Mickey 17 (16 Nisan 2025)

Bong Joon Ho'nun yönettiği bu bilimkurgu filmi, klonlanmış bir adamın varoluşsal mücadelelerini ele alıyor. Başrolde Robert Pattinson yer alıyor.

8. 28 Yıl Sonra (30 Nisan 2025)

8. 28 Yıl Sonra (30 Nisan 2025)

Danny Boyle’un kült korku serisinin yeni halkası, insanlık ve öfke arasındaki sınırları sorgulayan bir hikaye sunuyor.

9. Des jours meilleurs (23 Nisan 2025)

9. Des jours meilleurs (23 Nisan 2025)

Valérie Bonneton ve Michèle Laroque'nin oynadığı bu umut dolu komedi, hayatlarında yeni bir başlangıç yapmak isteyen üç kadının hikayesini anlatıyor.

10. Harika Bir Dünya (7 Mayıs 2025)

10. Harika Bir Dünya (7 Mayıs 2025)

Blanche Gardin’in başrolde olduğu bu fütüristik komedi-drama, modern toplumun teknolojiyle olan ilişkisini mizahi bir şekilde ele alıyor.

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11. Lilo & Stitch (21 Mayıs 2025)

11. Lilo & Stitch (21 Mayıs 2025)

Disney'in sevilen animasyonu canlı aksiyon uyarlamasıyla geri dönüyor. Aile bağlarını sıcak bir şekilde ele alan bu yapım, nostalji severleri memnun edecek.

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Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu
TV Editörü
Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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