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Türkçe Dublajı En Az Orijinali Kadar İyi Olan Birbirinden Harika Filmler

Türkçe Dublajı En Az Orijinali Kadar İyi Olan Birbirinden Harika Filmler

Onur Özcan
Onur Özcan - Yaşam Editörü
10.01.2025 - 10:17

Dublaj konusunda ne kadar şanslı bir ülke olduğumuzu bilmeyen yoktur sanırım. Yıllarca birbirinden usta isimlerin harika seslendirme performanslarıyla keyifli filmler izledik. Hatta bazı seslendirmeler o kadar başarılıydı ki en az filmin orijinali kadar iyi denebilecek düzeydeydi. Peki, hangi filmlermiş onlar? Gelin, Türkçe dublajı en az orijinali kadar başarılı olan filmleri sıralamaya başlayalım!

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12. Kayıp Balık Nemo

12. Kayıp Balık Nemo

Animasyon denince Türkçe dublaj konusunda gerçekten başka bir seviyedeyiz. Birbirinden güzel animasyon filmlerini neredeyse orijinali kadar kaliteli izleyebiliyoruz. Kayıp Balık Nemo da bunun en güzel örneklerinden biri...

11. Madagaskar

11. Madagaskar

Listemizde yer alan bir animasyon daha... Aslında listeyi hazırlarken ''Bu kadar animasyon yeter'' diyordum ama öyle başarılı işler var ki, koymadığım takdirde yapılan işe ayıp etmiş olacakmış gibi hissediyorum. Bu yüzden Madagaskar'ı da listeye dahil ediyorum.

10. Shrek

10. Shrek

Mehmet Ali Erbil ve Okan Bayülgen'in muazzam iş çıkardığı Shrek filmi, Türkçe dublajı en az orijinali kadar iyi olan filmler arasında yerini alıyor. İster orijinalini izleyin isterseniz de Türkçe dublajlı halini... İki versiyonu da benzer keyifle izleyebileceğinizi göreceksiniz.

9. Deadpool

9. Deadpool

Deadpool'u seslendiren Harun Can, çıtayı oldukça yukarılara taşımış durumda. Deadpool öyle başarılı bir dublajla geldi ki filmi tekrar izlemek isteyenler bile orijinalinden ziyade Türkçe dublajlı versiyonu tercih edebiliyor. Bizden söylemesi!

8. Rocky

8. Rocky

Sezai Aydın'ın harika performansıyla Rocky'nin Türkçe dublajı, filmin ruhunu enfes bir şekilde yansıtıyor. Sylvester Stallone'un karakterine o hırslı ve pes etmeyen havayı veren seslendirme ekibi kesinlikle alkışı hak ediyor. Hem dövüş sahnelerinde hem de duygusal anlarda yapılan seslendirmeler tam kıvamında!

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7. The Matrix

7. The Matrix

The Matrix başlı başına harika bir film. Ancak şanslıyız ki bu filmi Türkçe dublajlı izlediğimizde de büyük keyif alabiliyoruz. Çünkü Neo'dan Trinity karakterine kadar neredeyse her bir karakter başarıyla seslendirilmiş.

6. Geleceğe Dönüş

6. Geleceğe Dönüş

Marty McFly’ın enerjisi ve Dr. Emmett Brown’ın çılgın bilim insanı havası… Serinin tüm filmleri Türkçe dublajda o kadar iyi işlenmiş ki, Geleceğe Dönüş'ü orijinal dilinde izlemek aklınıza bile gelmeyebiliyor.

5. Çılgın Hırsız

5. Çılgın Hırsız

Yine muhteşem isimlerle dolu bir seslendirme kadrosu... Ata Demirer, Yekta Kopan ve Mazlum Kiper gibi usta isimlerin seslendirme kadrosunda bulunduğu Çılgın Hırsız, en az orijinali kadar iyi Türkçe seslendirmesiyle listemizde yer almayı fazlasıyla hak ediyor. Özellikle de Agnes'ın başarılı seslendirmesi gönlümüze taht kurdu!

4. Karayip Korsanları

4. Karayip Korsanları

Johnny Depp’in canlandırdığı Jack Sparrow başta olmak üzere, filmin dublaj kadrosu tam bir efsane! Burada Kaptan Jack Sparrow'u seslendiren Murat Şen'i tebrik etmeden geçmemek lazım. Gerçekten inanılmaz bir iş başarmış. 

Filmin geri kalan seslendirme kadrosu da bir o kadar başarılı olduğu için Karayip Korsanları serisi Türkçe dublajlı haliyle en az orijinali kadar keyifli!

3. Buz Devri

3. Buz Devri

Buz Devri, yerelleştirme ve seslendirme bakımından zirve işlerden biri. Haluk Bilginer, Yekta Kopan ve Ali Poyrazoğlu başta olmak üzere birbirinden değerli isimler seslendirme kadrosunda yer alıyor. E doğal olarak ortaya muazzam bir seslendirme performansı çıkıyor!

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2. Asteriks ve Oburiks: Görevimiz Kleopatra

2. Asteriks ve Oburiks: Görevimiz Kleopatra

İşte, size harika bir yapım daha! Bu filmin Türkçe dublajı o kadar başarılı ki izlemeye doyamıyorsunuz. Özellikle Erkan Can'ın seslendirdiği Temelyus karakteri kesinlikle bu işin zirvelerinden!

1. Yüzüklerin Efendisi

1. Yüzüklerin Efendisi

Geldik listemizin zirvesine... Yüzüklerin Efendisi, seri olarak Türkçe dublaj tarihinin bizce en iyi örneği. Her bir karakter öyle yakışmış ki, izleyenlere ''neredeyse orijinali kadar iyi olmuş'' dedirtmeyi başarıyor. Zaten seslendirme kadrosuna baktığımızda bile kadroda yer alan usta isimleri görünce, ortaya bu kadar başarılı bir iş koymaları sürpriz olmuyor.

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Onur Özcan
Onur Özcan
Yaşam Editörü
Çok okur, çok araştırır ama en çok da ''yazar''. Onun için her şeyde bir içerik potansiyeli var. Önemli olan, o potansiyeli ortaya çıkarıp fikri kıymetli içeriğe dönüştürebilmek.
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