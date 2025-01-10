Türkçe Dublajı En Az Orijinali Kadar İyi Olan Birbirinden Harika Filmler
Türkçe Dublajı En Az Orijinali Kadar İyi Olan Birbirinden Harika Filmler
Dublaj konusunda ne kadar şanslı bir ülke olduğumuzu bilmeyen yoktur sanırım. Yıllarca birbirinden usta isimlerin harika seslendirme performanslarıyla keyifli filmler izledik. Hatta bazı seslendirmeler o kadar başarılıydı ki en az filmin orijinali kadar iyi denebilecek düzeydeydi. Peki, hangi filmlermiş onlar? Gelin, Türkçe dublajı en az orijinali kadar başarılı olan filmleri sıralamaya başlayalım!
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12. Kayıp Balık Nemo
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11. Madagaskar
10. Shrek
9. Deadpool
8. Rocky
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7. The Matrix
6. Geleceğe Dönüş
5. Çılgın Hırsız
4. Karayip Korsanları
3. Buz Devri
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2. Asteriks ve Oburiks: Görevimiz Kleopatra
1. Yüzüklerin Efendisi
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