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Yabancı Dil Öğrenirken Neden Zorlanıyoruz? Sizi Dil Öğrenmektan Alıkoyan Sebepleri Sıraladık!

Yabancı Dil Öğrenirken Neden Zorlanıyoruz? Sizi Dil Öğrenmektan Alıkoyan Sebepleri Sıraladık!

Onur Özcan
Onur Özcan - Yaşam Editörü
19.12.2024 - 13:26

Yabancı dil öğrenmek isteyenlerin sabır, özveri ve ciddi emek isteyen bir sürece hazır olması gerekiyor. Ancak bu süreçte önümüze çıkan bazı engeller ve yaptığımız yanlışlar sebebiyle bir türlü yol alamıyoruz. Haliyle yerimizde sayıp duruyoruz. Tam da böyle zamanlarda, ''Ben niye yabancı dil öğrenemiyorum?'' diye isyan ediyoruz. Aslında öğrenemiyor olmanızın birkaç önemli sebebi var. Ne mi onlar? Gelin, birlikte öğrenelim!

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1. Ana dilimizi iyi seviyede bilmiyoruz.

Bu da ne demek şimdi? Yani, ana dilinizi nasıl bilmiyor olabilirsiniz ki? Aslında acı bir gerçek bu. Konuştuğumuz dili yeterince iyi bilmediğimiz için diğer dillere de adapte olmakta zorlanabiliyoruz. 

Eğer Türkçe dil bilgisi konusunda eksikleriniz çoksa, doğal olarak yeni bir dili öğrenirken de daha fazla zorluk yaşarsınız. Sıfat, yüklem ve sentaks gibi kavramlardan bihaberseniz öğreneceğiniz dilin mantığını kavramakta da zorlanırsınız. Bu yüzden, mümkünse önce ana dilinizi iyi seviyede öğrenin ve dil bilgisi eksiklerinizi giderin.

2. Konuşacak kişi bulamıyoruz.

2. Konuşacak kişi bulamıyoruz.

Günümüzde internet ve sosyal ağlar sayesinde dünyanın bir ucundaki kişilere saniyeler içinde bağlanabiliyoruz. Ancak yine de yabancı dil pratiği yapabileceğimiz kişiler bulamıyoruz. Ne kadar üzücü, değil mi? Üzücü ama gerçek.

Bazılarımız bilmediği bir dili konuşmaktan utandığı için pratik yapamıyorken, bazılarımız içine kapanık bir karakteri olduğu için pratik yapmakta zorlanıyor. Bu da yabancı dil öğrenmemizi epey bir zorlaştırıyor.

3. Dile yeterince maruz kalmıyoruz.

3. Dile yeterince maruz kalmıyoruz.

Bir dile maruz kalmazsanız, o dili yeterince iyi seviyede öğrenemezsiniz. Örneğin, film izliyorsanız Türkçe dublaj veya alt yazılı izlemekten vazgeçin. Belli bir kelime haznesine sahip olup bir de üstüne temel gramer kurallarını hallettikten sonra, öğrenmeye çalıştığınız dilde film ve diziler izlemeye çalışın. 

Başlarda pek bir şey anlamayacaksınız. Ancak zamanla yeni kalıplar, yeni kelimeler öğreneceksiniz. Bir de üstüne kulak aşinalığınız oluşacak. Korkmayın ve ilk başta pek bir şey anlamasanız da pes etmeyin. 

Ayrıca telefon ve bilgisayarınızın dilini ana diliniz değil de öğrenmek istediğiniz dil olarak ayarlayabilirsiniz. Başlangıçta sizi zorlayacak olan bu küçük adımlar, zamanla öğrenme sürecinde size mutlaka katkı sağlayacaktır.

4. Yurt dışına çıkamıyoruz.

4. Yurt dışına çıkamıyoruz.

Bu durum, günümüzde gençlerin en büyük sıkıntılarından bir tanesi hiç şüphesiz. Vize zorluğu ve ekonomik koşullar gibi sıkıntılar sebebiyle yurt dışına çıkmakta zorlanıyoruz. Bu da yabancı dil öğrenme, pratiğe dökme ve pekiştirme konusunda çok büyük bir engel.

Eğer mümkünse üniversite döneminde Erasmus ve WAT gibi yurt dışına çıkma imkanı sunan programlara bir göz atın. Kesinlikle faydasını göreceksiniz.

5. Yanlış yöntemlerde ısrar ediyoruz.

5. Yanlış yöntemlerde ısrar ediyoruz.

Yanlışta ısrar ettiğiniz sürece saatlerinizi de günlerinizi de gereksiz yere harcarsınız. Örneğin, oturup tamamen gramer kitabından sadece kural ezberleyerek dil öğrenmeye çalışıyorsanız, yıllar geçse de pek bir yol alamazsınız. Bu yüzden, sizi bugüne kadar bir noktaya getirmeyen yanlış yöntemleri bir kenara bırakın. 

Dili daha fazla yaşayabileceğiniz, daha fazla pratik yapabileceğiniz, okuma, yazma, dinleme ve konuşma gibi yeteneklerinizi geliştiren yöntemlere odaklanın. Ancak o zaman emeklerinizin karşılığını almaya başladığınızı hissedersiniz.

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Onur Özcan
Onur Özcan
Yaşam Editörü
Çok okur, çok araştırır ama en çok da ''yazar''. Onun için her şeyde bir içerik potansiyeli var. Önemli olan, o potansiyeli ortaya çıkarıp fikri kıymetli içeriğe dönüştürebilmek.
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