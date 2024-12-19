Yabancı Dil Öğrenirken Neden Zorlanıyoruz? Sizi Dil Öğrenmektan Alıkoyan Sebepleri Sıraladık!

Bu da ne demek şimdi? Yani, ana dilinizi nasıl bilmiyor olabilirsiniz ki? Aslında acı bir gerçek bu. Konuştuğumuz dili yeterince iyi bilmediğimiz için diğer dillere de adapte olmakta zorlanabiliyoruz.

Eğer Türkçe dil bilgisi konusunda eksikleriniz çoksa, doğal olarak yeni bir dili öğrenirken de daha fazla zorluk yaşarsınız. Sıfat, yüklem ve sentaks gibi kavramlardan bihaberseniz öğreneceğiniz dilin mantığını kavramakta da zorlanırsınız. Bu yüzden, mümkünse önce ana dilinizi iyi seviyede öğrenin ve dil bilgisi eksiklerinizi giderin.