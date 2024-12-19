Yabancı Dil Öğrenirken Neden Zorlanıyoruz? Sizi Dil Öğrenmektan Alıkoyan Sebepleri Sıraladık!
Yabancı Dil Öğrenirken Neden Zorlanıyoruz? Sizi Dil Öğrenmektan Alıkoyan Sebepleri Sıraladık!
Yabancı dil öğrenmek isteyenlerin sabır, özveri ve ciddi emek isteyen bir sürece hazır olması gerekiyor. Ancak bu süreçte önümüze çıkan bazı engeller ve yaptığımız yanlışlar sebebiyle bir türlü yol alamıyoruz. Haliyle yerimizde sayıp duruyoruz. Tam da böyle zamanlarda, ''Ben niye yabancı dil öğrenemiyorum?'' diye isyan ediyoruz. Aslında öğrenemiyor olmanızın birkaç önemli sebebi var. Ne mi onlar? Gelin, birlikte öğrenelim!
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1. Ana dilimizi iyi seviyede bilmiyoruz.
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2. Konuşacak kişi bulamıyoruz.
3. Dile yeterince maruz kalmıyoruz.
4. Yurt dışına çıkamıyoruz.
5. Yanlış yöntemlerde ısrar ediyoruz.
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