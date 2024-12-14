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Nikon, ''2024 Komik Vahşi Yaşam Fotoğrafları'' Yarışmasının Kazananlarını Açıkladı!

Nikon, ''2024 Komik Vahşi Yaşam Fotoğrafları'' Yarışmasının Kazananlarını Açıkladı!

Onur Özcan
Onur Özcan - Yaşam Editörü
14.12.2024 - 15:26

Nikon’un düzenlediği ''Komik Vahşi Yaşam Fotoğrafları'' yarışması, bu yıl yine birbirinden harika kareleri gözler önüne serdi. Vahşi yaşamdan oldukça ilginç anları yakalayan birden fazla fotoğraf kıyasıya yarıştı. 

Kimin kazanacağı merakla beklenirken Nikon, 2024 Komik Vahşi Yaşam Fotoğrafları yarışmasının kazananlarını açıkladı! Bir ağaca 'sıkışmış sincap'' fotoğrafı ile büyük ödülü Milko Marchetti aldı. İşte, diğer kategorilerde kazananlar...

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8. ''Nikon Genç Fotoğrafçı'' kategorisinin kazananı👇

8. ''Nikon Genç Fotoğrafçı'' kategorisinin kazananı👇

''Tuhaf gülen kurbağa'' - Kingston Tam

7. ''Nikon Junior (16 Yaş Altı)'' kategorisinin kazananı👇

7. ''Nikon Junior (16 Yaş Altı)'' kategorisinin kazananı👇

''Öpüşen baykuşlar'' - Sarthak Ranganadhan

6. ''Suda Yaşayan Hayvanlar'' kategorisinin kazananı👇

6. ''Suda Yaşayan Hayvanlar'' kategorisinin kazananı👇

''Beklenmedik rol değişimi'' - Przemyslaw Jakubczyk

5. ''Kuşlar'' kategorisinin kazananı👇

5. ''Kuşlar'' kategorisinin kazananı👇

''İniş esnasında düşen bıyıklı sumru'' - Damyan Petkov

4. ''Sürüngenler'' kategorisinin kazananı👇

4. ''Sürüngenler'' kategorisinin kazananı👇

''Balon içinde kurbağa'' - Eberhard Ehmke

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3. ''Böcekler'' kategorisinin kazananı👇

3. ''Böcekler'' kategorisinin kazananı👇

''Mantis Flamenca'' - Jose Miguel Gallego Molina

2. ''İnsanların Seçimi'' kategorisinin kazananı👇

2. ''İnsanların Seçimi'' kategorisinin kazananı👇

Tapani Linnanmäki

1. Büyük ödülü kazanan fotoğraf👇

1. Büyük ödülü kazanan fotoğraf👇

''Sıkışmış sincap'' - Milko Marchetti

''Çok Methedilenler'' başlığıyla verilen diğer dikkat çekici fotoğraflar👇

''Çok Methedilenler'' başlığıyla verilen diğer dikkat çekici fotoğraflar👇

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''Mafya lideri'' - Takashi Kubo

''Mafya lideri'' - Takashi Kubo
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Onur Özcan
Onur Özcan
Yaşam Editörü
Çok okur, çok araştırır ama en çok da ''yazar''. Onun için her şeyde bir içerik potansiyeli var. Önemli olan, o potansiyeli ortaya çıkarıp fikri kıymetli içeriğe dönüştürebilmek.
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