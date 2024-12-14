Nikon, ''2024 Komik Vahşi Yaşam Fotoğrafları'' Yarışmasının Kazananlarını Açıkladı!
Nikon, ''2024 Komik Vahşi Yaşam Fotoğrafları'' Yarışmasının Kazananlarını Açıkladı!
Nikon’un düzenlediği ''Komik Vahşi Yaşam Fotoğrafları'' yarışması, bu yıl yine birbirinden harika kareleri gözler önüne serdi. Vahşi yaşamdan oldukça ilginç anları yakalayan birden fazla fotoğraf kıyasıya yarıştı.
Kimin kazanacağı merakla beklenirken Nikon, 2024 Komik Vahşi Yaşam Fotoğrafları yarışmasının kazananlarını açıkladı! Bir ağaca 'sıkışmış sincap'' fotoğrafı ile büyük ödülü Milko Marchetti aldı. İşte, diğer kategorilerde kazananlar...
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8. ''Nikon Genç Fotoğrafçı'' kategorisinin kazananı👇
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7. ''Nikon Junior (16 Yaş Altı)'' kategorisinin kazananı👇
6. ''Suda Yaşayan Hayvanlar'' kategorisinin kazananı👇
5. ''Kuşlar'' kategorisinin kazananı👇
4. ''Sürüngenler'' kategorisinin kazananı👇
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3. ''Böcekler'' kategorisinin kazananı👇
2. ''İnsanların Seçimi'' kategorisinin kazananı👇
1. Büyük ödülü kazanan fotoğraf👇
''Çok Methedilenler'' başlığıyla verilen diğer dikkat çekici fotoğraflar👇
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''Mafya lideri'' - Takashi Kubo
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