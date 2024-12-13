NATO'nun ''Yılın Fotoğrafı'' Yarışmasının Birincisi Türk Astsubay Yasin Kaan Oldu!
NATO'nun ''Yılın Fotoğrafı'' Yarışmasının Birincisi Türk Astsubay Yasin Kaan Oldu!
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), NATO'nun 'Yılın Fotoğrafı' oylamasında Deniz Kuvvetleri Komutanlığı personeli Teknisyen Astsubay Çavuş Yasin Kaan'a ait fotoğrafın birinci seçildiğini duyurdu.
Haberi sosyal medya hesabından duyuran Milli Savunma Bakanlığı (MSB), paylaşımda ''Desteklerinden dolayı halkımıza ve müttefik ülke vatandaşlarına teşekkür ediyoruz.'' ifadelerine yer verdi.
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NATO'nun "Yılın Fotoğrafı" oylamasında, Teknisyen Astsubay Çavuş Yasin Kaan'ın ''Amfibi Akın'' adlı fotoğrafı açık ara farkla birinci oldu. İşte o fotoğraf👇
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Milli Savunma Bakanlığı, birincilik haberini X hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu👇
MSB'nin paylaşımına tebrik mesajları yağdı👇
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