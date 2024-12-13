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NATO'nun ''Yılın Fotoğrafı'' Yarışmasının Birincisi Türk Astsubay Yasin Kaan Oldu!

NATO'nun ''Yılın Fotoğrafı'' Yarışmasının Birincisi Türk Astsubay Yasin Kaan Oldu!

Onur Özcan
Onur Özcan - Yaşam Editörü
13.12.2024 - 17:12

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), NATO'nun 'Yılın Fotoğrafı' oylamasında Deniz Kuvvetleri Komutanlığı personeli Teknisyen Astsubay Çavuş Yasin Kaan'a ait fotoğrafın birinci seçildiğini duyurdu. 

Haberi sosyal medya hesabından duyuran Milli Savunma Bakanlığı (MSB), paylaşımda ''Desteklerinden dolayı halkımıza ve müttefik ülke vatandaşlarına teşekkür ediyoruz.'' ifadelerine yer verdi.

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NATO'nun "Yılın Fotoğrafı" oylamasında, Teknisyen Astsubay Çavuş Yasin Kaan'ın ''Amfibi Akın'' adlı fotoğrafı açık ara farkla birinci oldu. İşte o fotoğraf👇

NATO'nun "Yılın Fotoğrafı" oylamasında, Teknisyen Astsubay Çavuş Yasin Kaan'ın ''Amfibi Akın'' adlı fotoğrafı açık ara farkla birinci oldu. İşte o fotoğraf👇

Kaynak

Milli Savunma Bakanlığı, birincilik haberini X hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu👇

Milli Savunma Bakanlığı, birincilik haberini X hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu👇
twitter.com

''NATO’nun 'Yılın Fotoğrafı’ oylamasında Deniz Kuvvetlerimize ait 'Amfibi Akın’ fotoğrafı açık ara farkla 1’inci seçildi. Desteklerinden dolayı halkımıza ve müttefik ülke vatandaşlarına teşekkür ediyoruz. Fotoğrafı çeken Deniz Kuvvetleri Komutanlığı personelimiz Teknisyen Astsubay Çavuş Yasin Kaan’ı tebrik ediyoruz.''

MSB'nin paylaşımına tebrik mesajları yağdı👇

MSB'nin paylaşımına tebrik mesajları yağdı👇
twitter.com

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Onur Özcan
Onur Özcan
Yaşam Editörü
Çok okur, çok araştırır ama en çok da ''yazar''. Onun için her şeyde bir içerik potansiyeli var. Önemli olan, o potansiyeli ortaya çıkarıp fikri kıymetli içeriğe dönüştürebilmek.
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