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Rojin Kabaiş'in Babasından İntihar İddialarına İlişkin Açıklama Geldi!

Rojin Kabaiş'in Babasından İntihar İddialarına İlişkin Açıklama Geldi!

Onur Özcan
Onur Özcan - Yaşam Editörü
13.12.2024 - 14:38

Van'da kaybolduktan 18 gün sonra cansız bedeni bulunan üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş'in babası Nizamettin Kabaiş, kızının intihar ettiği iddialarına ilişkin açıklama yaptı. DHA'ya konuşan Kabaiş, kızının kendisine zarar vermeyeceğini söyledi. 

Rojin'in kışlık kıyafet alışverişine dikkat çeken Kabaiş, ''Bakın, ne kadar giysi almış kendine. Hazırlığını yaptı. 'Baba Van soğuktur, kar çok yağıyor, kışlık elbiseler almam lazım' demişti. Millet görsün ki Rojin nasıl kış hazırlığını yapmış. Daha bundan sonra kimse, 'Rojin kendine zarar verdi, intihar etti' demesin' açıklamasında bulundu.

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Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Eğitim Fakültesi Çocuk Gelişimi Bölümü 1. Sınıf öğrencisi Rojin Kabaiş, 27 Eylül tarihinde kaldığı yurttan dışarı çıktı ve kendisinden bir daha haber alınamadı.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Eğitim Fakültesi Çocuk Gelişimi Bölümü 1. Sınıf öğrencisi Rojin Kabaiş, 27 Eylül tarihinde kaldığı yurttan dışarı çıktı ve kendisinden bir daha haber alınamadı.

Rojin’in cansız bedeni, arama çalışmalarının 18. gününde kaybolduğu noktadan tam 24 kilometre uzaklıkta bulundu. Ülke gündemine oturan bu olayda Rojin'in otopsi raporu da ortaya çıkmış ve o rapor çok konuşulmuştu.

Rojin’in cansız bedeni, arama çalışmalarının 18. gününde kaybolduğu noktadan tam 24 kilometre uzaklıkta bulundu. Ülke gündemine oturan bu olayda Rojin'in otopsi raporu da ortaya çıkmış ve o rapor çok konuşulmuştu.

Otopsi raporunun detaylarına şu içeriğimizde değinmiştik👇

Otopsi sonucuna göre genç kızın ölüm nedeninin suda boğulma olduğu belirtilmişti. Rojin Kabaiş'in ölümüyle ilgili soruşturma devam ederken, baba Nizamettin Kabaiş'ten intihar iddialarıyla ilgili açıklama geldi.

Otopsi sonucuna göre genç kızın ölüm nedeninin suda boğulma olduğu belirtilmişti. Rojin Kabaiş'in ölümüyle ilgili soruşturma devam ederken, baba Nizamettin Kabaiş'ten intihar iddialarıyla ilgili açıklama geldi.

Nizamettin Kabaiş, Rojin'in intihar etmeyeceğini söyledi. Kızının kış hazırlığı yaptığını belirterek kıyafetlerini gösteren Kabaiş açıklamasında şu ifadelere yer verdi👇

Nizamettin Kabaiş, Rojin'in intihar etmeyeceğini söyledi. Kızının kış hazırlığı yaptığını belirterek kıyafetlerini gösteren Kabaiş açıklamasında şu ifadelere yer verdi👇

 'Bakın, ne kadar giysi almış kendine. Hazırlığını yaptı. 'Baba Van soğuktur, kar çok yağıyor, kışlık elbiseler çok almam lazım' demişti. Ben de 'Kızım ne lazımsa git al' dedim. Daha çoğu kıyafetleri de videoya almadım. Çünkü bayan elbisesidir. Bir kısmını çektim. Millet görsün ki Rojin nasıl kış hazırlığını yapmış. Daha bundan sonra kimse, 'Rojin kendine zarar verdi, intihar etti' demesin.

Biz hepsini güzelce katlamıştık, bu valize doldurmuştuk. Onlar da bu şekilde katlamadan hepsini öyle saman gibi toplamışlar, bu valize doldurmuşlar. Valize de sığmamış, iki tane de çöp poşetine doldurmuşlar.'

Yurdun ve üniversitenin kızına sahip çıkmadığını söyleyen Kabaiş, sözlerine şöyle devam etti👇

Yurdun ve üniversitenin kızına sahip çıkmadığını söyleyen Kabaiş, sözlerine şöyle devam etti👇

'Rojin'in günahını alan insanlar görsün. Yurt ve üniversite, kızıma sahip çıkmadılar. Eğer sahip çıksaydılar, bugün Rojin hayattaydı. Çünkü sahile doğru giderken 3-4 kameraya takılmışlar, son 2 kamera da yok. Oda arkadaşıyla konuşuyor, oda arkadaşına diyor ki 'Sahile doğru gel, şarjımı getir.' Ama ne olduysa üniversitenin içinde oldu. O kameralara takılırken, orda, karanlıkta başına ne geldi? O telin orda onu götürdüler, kameraları oynatmışlar. Son kamera siyah beyazdır. Sürekli onlara diyorum, siz niye kameraları oynattınız?''

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Kızının kaybolduğu haberini karakola geç verdiklerini belirten Kabaiş, sorumlulardan davacı olacağını söyledi👇

Kızının kaybolduğu haberini karakola geç verdiklerini belirten Kabaiş, sorumlulardan davacı olacağını söyledi👇

''Neyi ayarlıyorsunuz, ne için öyle oldu? 17 saat sonra bize haber veriyorlar. 1 gece boyunca kızım gitmemiş. Öbür gün öğleye doğru telefon açıyorlar. Bana sordular; dediler ki belki bir akrabanızın evine gitmiş, ben 'Hayır gitmemiş, gitseydi bize haber verirdi' dedim. Aynı zamanda karakola da haber vermemişler.

Eğer erken karakola haber verseydiler, belki gece Rojin'i görebilirlerdi. Zaten Rojin'de telefon vardır. Saat 11 oldu; 12'de Rojin'i arasalar, belki bulurlardı. Bugün belki Rojin hayattaydı, sahip çıkmadılar. Ve şimdi de diyorlar ki 'Rojin kendine zarar vermiş, suya gitmiş, intihar etmiş.' 

Hayır, kesinlikle öyle değil. Elinizi vicdanınıza koyun. Siz sahip çıkmadınız ve sonra da Rojin'in günahını alıyorsunuz. Rojin, öbür dünyada sizin yakanızı tutacak. Sizin kurtuluşunuz yoktur. Bu dünyada yalanlar ile başarılı çıksanız, ama öbür dünyada ne yapacaksınız? Rojin karşınızda duracak, yakanızı tutacak. Sorumlulardan davacı olacağım. Siz benim kızımı kaybettiniz, sizin yüzünüzden benim kızım böyle oldu, bu hale geldi.'

''Rojin'i katlettiler'' diyerek isyan eden Kabaiş, son olarak şunları söyleyerek sözlerini noktaladı👇

''Rojin'i katlettiler'' diyerek isyan eden Kabaiş, son olarak şunları söyleyerek sözlerini noktaladı👇

''Rojin'e zarar veren insanlar vardır. Rojin'i katlettiler. Manzarayı görün, bakın buraya. Ne kadar da çocuk kendine hazırlık yapmış, her şeyini almış, kışlık eşya almış. 2 gün de derslere girmiş. Bakın, burada ders programı var. Defterleri, kitapları. Hani önce diyorlardı ya 'Sait Faik'in kitabını okumuş' diye. O kitap da ortalıkta yok. Diğer yandan babanın çektiği görüntülerde; Rojin'in kışlık elbiseleri, dolabında kalan yiyecekler, nakit parası ve ders kitapları yer aldı.''

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Onur Özcan
Onur Özcan
Yaşam Editörü
Çok okur, çok araştırır ama en çok da ''yazar''. Onun için her şeyde bir içerik potansiyeli var. Önemli olan, o potansiyeli ortaya çıkarıp fikri kıymetli içeriğe dönüştürebilmek.
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