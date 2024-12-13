Rojin Kabaiş'in Babasından İntihar İddialarına İlişkin Açıklama Geldi!

''Neyi ayarlıyorsunuz, ne için öyle oldu? 17 saat sonra bize haber veriyorlar. 1 gece boyunca kızım gitmemiş. Öbür gün öğleye doğru telefon açıyorlar. Bana sordular; dediler ki belki bir akrabanızın evine gitmiş, ben 'Hayır gitmemiş, gitseydi bize haber verirdi' dedim. Aynı zamanda karakola da haber vermemişler.

Eğer erken karakola haber verseydiler, belki gece Rojin'i görebilirlerdi. Zaten Rojin'de telefon vardır. Saat 11 oldu; 12'de Rojin'i arasalar, belki bulurlardı. Bugün belki Rojin hayattaydı, sahip çıkmadılar. Ve şimdi de diyorlar ki 'Rojin kendine zarar vermiş, suya gitmiş, intihar etmiş.'

Hayır, kesinlikle öyle değil. Elinizi vicdanınıza koyun. Siz sahip çıkmadınız ve sonra da Rojin'in günahını alıyorsunuz. Rojin, öbür dünyada sizin yakanızı tutacak. Sizin kurtuluşunuz yoktur. Bu dünyada yalanlar ile başarılı çıksanız, ama öbür dünyada ne yapacaksınız? Rojin karşınızda duracak, yakanızı tutacak. Sorumlulardan davacı olacağım. Siz benim kızımı kaybettiniz, sizin yüzünüzden benim kızım böyle oldu, bu hale geldi.'