Rojin Kabaiş'in Babasından İntihar İddialarına İlişkin Açıklama Geldi!
Rojin Kabaiş'in Babasından İntihar İddialarına İlişkin Açıklama Geldi!
Van'da kaybolduktan 18 gün sonra cansız bedeni bulunan üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş'in babası Nizamettin Kabaiş, kızının intihar ettiği iddialarına ilişkin açıklama yaptı. DHA'ya konuşan Kabaiş, kızının kendisine zarar vermeyeceğini söyledi.
Rojin'in kışlık kıyafet alışverişine dikkat çeken Kabaiş, ''Bakın, ne kadar giysi almış kendine. Hazırlığını yaptı. 'Baba Van soğuktur, kar çok yağıyor, kışlık elbiseler almam lazım' demişti. Millet görsün ki Rojin nasıl kış hazırlığını yapmış. Daha bundan sonra kimse, 'Rojin kendine zarar verdi, intihar etti' demesin' açıklamasında bulundu.
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Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Eğitim Fakültesi Çocuk Gelişimi Bölümü 1. Sınıf öğrencisi Rojin Kabaiş, 27 Eylül tarihinde kaldığı yurttan dışarı çıktı ve kendisinden bir daha haber alınamadı.
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Rojin’in cansız bedeni, arama çalışmalarının 18. gününde kaybolduğu noktadan tam 24 kilometre uzaklıkta bulundu. Ülke gündemine oturan bu olayda Rojin'in otopsi raporu da ortaya çıkmış ve o rapor çok konuşulmuştu.
Otopsi sonucuna göre genç kızın ölüm nedeninin suda boğulma olduğu belirtilmişti. Rojin Kabaiş'in ölümüyle ilgili soruşturma devam ederken, baba Nizamettin Kabaiş'ten intihar iddialarıyla ilgili açıklama geldi.
Nizamettin Kabaiş, Rojin'in intihar etmeyeceğini söyledi. Kızının kış hazırlığı yaptığını belirterek kıyafetlerini gösteren Kabaiş açıklamasında şu ifadelere yer verdi👇
Yurdun ve üniversitenin kızına sahip çıkmadığını söyleyen Kabaiş, sözlerine şöyle devam etti👇
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Kızının kaybolduğu haberini karakola geç verdiklerini belirten Kabaiş, sorumlulardan davacı olacağını söyledi👇
''Rojin'i katlettiler'' diyerek isyan eden Kabaiş, son olarak şunları söyleyerek sözlerini noktaladı👇
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