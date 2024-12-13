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İsrail Basınından Nükleer Tesis İddiası! İsrail Hava Kuvvetleri, İran'a Saldırmaya mı Hazırlanıyor?

İsrail Basınından Nükleer Tesis İddiası! İsrail Hava Kuvvetleri, İran'a Saldırmaya mı Hazırlanıyor?

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
13.12.2024 - 09:16

İsrail ile İran arasındaki gerilim bitti bitecek derken, İsrail basınından dikkat çeken bir iddia geldi. İsrail Hava Kuvvetleri'nin İran'ın nükleer tesisilerini hedeflediği iddiası, dünyanın gündemine oturdu. Saldırının ne zaman gerçekleştirileceğine dair bilgi verilmeyen haberde Orta Doğu'daki gelişmeler ele alındı. Peki, İsrail'in hedefi ne? 

İşte, detaylar...

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İsrail basını, ismi açıklanmayan İsrailli askeri yetkililerin Orta Doğu'daki son gelişmeler hakkında verdiği bilgileri kamuoyu ile paylaştı.

İsrail basını, ismi açıklanmayan İsrailli askeri yetkililerin Orta Doğu'daki son gelişmeler hakkında verdiği bilgileri kamuoyu ile paylaştı.

AA'nın haberine göre Yetkililer, İsrail'in Beşşer Esed'in devrilmesinden sonra Suriye'nin hava savunma sistemlerinin çoğunluğunu 'etkisiz hale getirdiğini' ve Hizbullah'ın zayıflatıldığını iddia ettiler.

Suriye'de hava savunma sisteminin etkisiz hale getirilmesinin bir nedeni daha varmış: İran'a saldırmak!

Suriye'de hava savunma sisteminin etkisiz hale getirilmesinin bir nedeni daha varmış: İran'a saldırmak!

Yetkililer, Hizbullah'ın zayıflatılması ve Suriye'nin hava savunma sistemlerinin büyük oranda etkisizleştirilmesinin esas amacının; İsrail'in İran'ın nükleer tesisine saldırma hedefi olduğuna inanıyor.

Basında yer alan haberlerde, İsrail'in planladığına inanılan saldırının tarihine ilişkin ise herhangi bir açıklama yer almıyor.

Basında yer alan haberlerde, İsrail'in planladığına inanılan saldırının tarihine ilişkin ise herhangi bir açıklama yer almıyor.

İsrail yönetiminden ise iddialara ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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