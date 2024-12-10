Otopsi Raporu Çıktı: Rojin'in Kesin Ölüm Nedeni Belli Oldu

Van’da kaybolduktan 18 gün sonra cansız bedeni bulunan üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş'in ölüm nedeni belli oldu. Kabaiş'in otopsi raporu çıktı. Sabah gazetesinden Nazlı Timur'un haberine göre, İstanbul Adli Tıp Kurumu, Rojin'in iç çamaşırları ve hırkasının numunelerinde, şüpheli bir durum tespit edilmediğini ve kesin ölüm nedeninin boğulma olduğunu açıklandı.