Otopsi Raporu Çıktı: Rojin'in Kesin Ölüm Nedeni Belli Oldu
Otopsi Raporu Çıktı: Rojin'in Kesin Ölüm Nedeni Belli Oldu
Van’da kaybolduktan 18 gün sonra cansız bedeni bulunan üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş'in ölüm nedeni belli oldu. Kabaiş'in otopsi raporu çıktı. Sabah gazetesinden Nazlı Timur'un haberine göre, İstanbul Adli Tıp Kurumu, Rojin'in iç çamaşırları ve hırkasının numunelerinde, şüpheli bir durum tespit edilmediğini ve kesin ölüm nedeninin boğulma olduğunu açıklandı.
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Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Eğitim Fakültesi Çocuk Gelişimi Bölümü 1. Sınıf öğrencisi Rojin Kabaiş, 27 Eylül’de kaldığı yurttan akşam yemeğini yedikten sonra dışarıya çıktı ve bir daha haber alınamadı.
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Başlatılan arama çalışmalarının 18’inci gününde Rojin’in cansız bedeni, kaybolduğu noktadan tam 24 kilometre uzaklıkta bulundu.Rojin Kabaiş'in ölümüne ilişkin ailesinden dikkat çeken iddia geldi.
Rojin'in babası Nizamettin Kabaiş, "47 kişinin DNA örneğini aldılar. Onlarla uyuşmadı. İki farklı erkeğe ait DNA var. Onları arayıp bulurlarsa, mesele çözülür. Rojin’in intihar ettiği veya suda boğulduğunu kimse söylemesin. Kesinlikle öyle değil" dedi.
Raporda, ilk ön inceleme otopsisinde şüpheli bir duruma rastlanılmadığı ifade edildi. Jandarma Kriminal Başkanlığı'nda iç çamaşırları ve hırkasının numunelerinde, şüpheli (sperm veya meni) bir durum tespit edilemedi.
Adli Tıp Başkanlığı 1'inci İhtisas Kurulu tarafından verilen kesin sonuçta; darp-cebir, zehirlenme, cinsel saldırı, travmatik bir olay gibi hiçbir şüpheye rastlanılamayarak kesin ölüm sebebinin boğulma olduğu kaydedildi.
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2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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