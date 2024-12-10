Asgari Ücret Pazarlığı Başlıyor: SGK Başuzmanı İsa Karakaş, Asgari Ücret Tahminini Açıkladı
Asgari Ücret Pazarlığı Başlıyor: SGK Başuzmanı İsa Karakaş, Asgari Ücret Tahminini Açıkladı
Milyonlarca çalışanı yakından ilgilendiren yeni asgari ücret zammı için geri sayım başladı. Yeni asgari ücretin belirlenmesine yönelik süreç, bugün resmi olarak başlayacak. TRT Haber'e konuşan SGK Başuzmanı İsa Karakaş, asgari ücret tahminini açıkladı. Ankara'da konuşulanlara değinen ve ara zam yapılmayacağının altını çizen İsa Karakaş, ''22.500 liranın üzerine de sonradan Sayın Cumhurbaşkanımızın da en az 1000 liralık bir artış yapmasının da olası olacağı. Özetle 22.500 ile 23.500 TL arasında bir asgari ücretin ilan edileceğini beklemekteyiz” dedi.
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İşçi ve işveren temsilcileri, bugün ilk kez bir araya gelecek.
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Toplantıda işçi kesimini Türk-İş, işveren kesimini TİSK temsil edecek. Türk-İş heyetinde bu yıl da 4 işçi yer alacak. 15 kişiden oluşan komisyon yıl sonuna kadar yeni asgari ücreti belirleyecek.
Toplantıya saatler kala RT Haber'e konuşan SGK Başuzmanı İsa Karakaş, asgari ücret tahminini açıkladı. “Açık sınırı 20.562 TL, asgari ücretin bu sınırın altında kalması mümkün değil” diyen Karakaş, “Gerçekleşen enflasyon tahminine göre en az yüzde 44 zam gerekiyor” diye ekledi.
Tek tek hesap yapan Karakaş, “Peki yüzde 44 oranında asgari ücret verilirse ne olur? Net 24.480 lira oluyor. Bunun işverene maliyeti 34.776 lira olur.“Asgari ücret ne kadar olacak diye bana soracak olursanız: Bununla ilgili zaten hedeflenen yüzde 21 enflasyon ile 20 bin 500 TL oluyor ancak bu rakamın olması mümkün değil. Açlık sınırının altında kalamaz. Yüzde 25 zam da mümkün değil. Dolayısıyla burada hükümet denge noktası olarak 22.500 TL gibi bir ücret kuracak. 22.500 TL derken bunun brütü 26.500 liradır. 26 bin 500 liranın işverene maliyeti 32 bin 529 lira” dedi.
Ankara'da konuşulan rakamı açıklayan Karakaş, “22.500 liranın üzerine de sonradan Sayın Cumhurbaşkanımızın da en az 1000 liralık bir artış yapmasının da olası olacağı. Özetle 22.500 ile 23.500 TL arasında bir asgari ücretin ilan edileceğini beklemekteyiz. İşveren üzerindeki yükler için de tekrar altını çiziyorum. Asgari ücret desteği yükseltilecek. Ve yine hükümet tarafından verilen teşvikler, destekler yoluyla yükün bir kısmını karşılanacak” dedi.
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2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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