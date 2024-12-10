Asgari Ücret Pazarlığı Başlıyor: SGK Başuzmanı İsa Karakaş, Asgari Ücret Tahminini Açıkladı

Milyonlarca çalışanı yakından ilgilendiren yeni asgari ücret zammı için geri sayım başladı. Yeni asgari ücretin belirlenmesine yönelik süreç, bugün resmi olarak başlayacak. TRT Haber'e konuşan SGK Başuzmanı İsa Karakaş, asgari ücret tahminini açıkladı. Ankara'da konuşulanlara değinen ve ara zam yapılmayacağının altını çizen İsa Karakaş, ''22.500 liranın üzerine de sonradan Sayın Cumhurbaşkanımızın da en az 1000 liralık bir artış yapmasının da olası olacağı. Özetle 22.500 ile 23.500 TL arasında bir asgari ücretin ilan edileceğini beklemekteyiz” dedi.