Fatih Portakal, Asgari Ücret Zammı İçin Kulislerde Konuşulan Rakamı Açıkladı
Fatih Portakal, Asgari Ücret Zammı İçin Kulislerde Konuşulan Rakamı Açıkladı
Geri sayım başladı. Milyonların merakla beklediği asgari ücrette zam yavaş yavaş belli oluyor. Asgari ücret zammı için kulislerde konuşulan rakam ortaya çıktı. Gazeteci Fatih Portakal, canlı yayında asgari ücret zammı için konuşulan son rakamı açıkladı.
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Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun toplanmasına bir haftadan az bir zaman kaldı.
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Canlı yayında Türk-İş Başkanı Ergun Atalay'a seslenen gazeteci Fatih Portakal, "Türk-İş’in Ergun Bey’i konuşmuyor. Ergun Başkan, bir kere oyun boz. De ki 'Yüzde 80 istiyorum' ya da 'Yüzde 100 istiyorum.' On yedi bin iki yüz lira yerine net bir rakam söyle, 'Otuz beş bin istiyorum' de. Bir oyun boz ya! Yani bir kerecik bir şey yap, en azından. Ama onu da yapmıyor" diyerek sitem etti.
"Özgür Erdursun'un söylediği rakam 23 bin 500 lira. Yani 17 bin liradan 23 bin 500 liraya çıkacak diyor. Aradaki fark 6 bin 500 lira'' diyen Fatih Portakal, sözlerine şöyle devam etti:
''Bu yüzde 40 bile değil, değil mi? Yani ne kadar olduğunu hesaplayabilirsiniz ama yüzde 40’ın altında. Söylenen bu: 23 bin 500 lira. Ama 25, 28, 30 gibi rakamlar çok afaki bulunuyor. Yine de her gittiğim yerde insanlar bu konuyu soruyor. Mesela bugün bir yerde yemek yedim. Biri geldi, 'Ne kadar olur asgari ücret?' diye sordu. Dedim ki, 'Biz belirlemiyoruz ki. Ama 22 bin, 23 bin konuşuluyor. Bu yeter mi?' dedi. Yetmeyeceğini herkes biliyor ama diyecek de bir şey yok. Bunu belirleyecek olan adres belli: Erdoğan."
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2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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