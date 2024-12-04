Vergi Denetimi Başlatıldı: Bakan Şimşek, Ünlü İşletmenin KDV Oyununu Bozdu

Ankara'da ünlü bir restoranın KDV oyunu son buldu. Evine ünlü bir restorandan yemek sipariş eden bir sivil toplum kuruluşu başkanı, fişi kontrol ettiğinde KDV'nin düşük oranda uygulandığını fark etti. Bunun üzerine başkan, fişi Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'e gönderdi. Bakan Şimşek, kendisine gelen ihbar üzerine talimat verdi. Hürriyet'te yer alan habere göre, 6 bin 280 restoranın KDV'yi olması gerekenden düşük kestiği tespit edildi. Şu ana kadar 37 milyon lira ceza kesildi.