Vergi Denetimi Başlatıldı: Bakan Şimşek, Ünlü İşletmenin KDV Oyununu Bozdu
Vergi Denetimi Başlatıldı: Bakan Şimşek, Ünlü İşletmenin KDV Oyununu Bozdu
Ankara'da ünlü bir restoranın KDV oyunu son buldu. Evine ünlü bir restorandan yemek sipariş eden bir sivil toplum kuruluşu başkanı, fişi kontrol ettiğinde KDV'nin düşük oranda uygulandığını fark etti. Bunun üzerine başkan, fişi Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'e gönderdi. Bakan Şimşek, kendisine gelen ihbar üzerine talimat verdi. Hürriyet'te yer alan habere göre, 6 bin 280 restoranın KDV'yi olması gerekenden düşük kestiği tespit edildi. Şu ana kadar 37 milyon lira ceza kesildi.
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kendisine gelen ihbarı değerlendirdi. İhbarın peşini bırakmayan Bakan Şimşek, talimat verdi.
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Ankara'da bir sivil toplum kuruluşu başkanı, evine ünlü bir restorandan yemek sipariş etti. Yemek fişini inceleyen başkan, KDV'nin yüzde 1 olarak yazıldığını fark etti.
İhbar sonrası Ünlü bir restoranda vergi denetimi başlatıldı. Bakanlık, yılbaşından bu yana kayıt dışı vergi ile ilgili denetimlerini artırdı. 6 bin 280 restoranın KDV'yi olması gerekenden düşük kestiği tespit edildi. Şu ana kadar 37 milyon lira ceza kesildi.
Restoran ve lokantalar için KDV oranı yüzde 10 olarak uygulanıyor. Ancak bazı işletmeler, bu oranı yüzde 1 üzerinden göstererek vergi kaçırıyor.
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2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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