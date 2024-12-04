'Kişiye Özel' Kadro İlanı! Dekandan Eşine Torpil: Tezini Birebir Tarif Etti

Kişiye özel verilen kadro ilanlarına bir yenisi daha eklendi. Çanakkale 18 Mart Üniversitesi'nde yaşanan skandal olay gündem oldu. Çanakkale 18 Mart Üniversitesi öğretim üyesi alım ilanında “eş detayı” dikkat çekti. Sözcü gazetesinden Veli Toprak'ın haberine göre dekan, eşinin yazdığı tezi, başlığına kadar birebir tarif etti.