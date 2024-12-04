'Kişiye Özel' Kadro İlanı! Dekandan Eşine Torpil: Tezini Birebir Tarif Etti
'Kişiye Özel' Kadro İlanı! Dekandan Eşine Torpil: Tezini Birebir Tarif Etti
Kişiye özel verilen kadro ilanlarına bir yenisi daha eklendi. Çanakkale 18 Mart Üniversitesi'nde yaşanan skandal olay gündem oldu. Çanakkale 18 Mart Üniversitesi öğretim üyesi alım ilanında “eş detayı” dikkat çekti. Sözcü gazetesinden Veli Toprak'ın haberine göre dekan, eşinin yazdığı tezi, başlığına kadar birebir tarif etti.
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Adrese teslim kadro ilanı iddiası tartışmalara neden oldu.
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30 Kasım’da Resmi Gazete’de yayımlanan ilan ile 2 öğretim elemanı ve 17 öğretim üyesi alacağını duyurdu. İlandaki şartlar dikkat çekti. İlanda altı ay önce Sağlık Bilimleri Fakültesi’ne dekan olan Cüneyt Akı’nın eşi Özlem Akı'nın tarif edildi.
Resmi ilanda da üniversiteye alınacak öğretim üyesinde “Dijitalleşme Sürecinde Türkiye’de Üst Kademe Kamu Yöneticilerini Yetiştirme Politikaları Alanında Çalışmalar Yapmış Olma” şartı aranacağı kaydedildi.
İlandaki şart ile Dekanın eşinin tez başlığının birebir aynı olduğu görüldü. Özlem Akı’nın eşi Cüneyt Akı 26 Temmuz 2024 tarihinde Sağlık Bilimleri Fakültesi’ne dekan olarak atanmıştı. Dekan Cüneyt Akı’nın eşi “Dijitalleşme süreci açısından Türkiye’de üst kademe kamu yöneticilerini yetiştirme politikaları” üzerine 2023 yılında tez hazırlamıştı.
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2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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