Bakan Hakan Fidan Yeni Görevleri Tebliğ Etti: Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Tercümanı, Büyükelçi Olarak Atandı
Bakan Hakan Fidan Yeni Görevleri Tebliğ Etti: Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Tercümanı, Büyükelçi Olarak Atandı
Bazı büyükelçilik ve daimi temsilcilikler için değişikliğe gidildi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bazı büyükelçilikler için yeni görevleri tebliğ etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Arapça tercümanı ve danışmanı Yakup Caymazoğlu, büyükelçi olarak atandı.
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Türkiye'nin dış temsilciliklerinde görev alacak ve büyükelçilik yapacak isimler belli oldu.
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bazı büyükelçilik ve daimi temsilcilikler için yeni görevleri tebliğ etti.
Erdoğan'ın eski basın müşaviri Lütfullah Göktaş ise Abu Dabi (Birleşik Arap Emirlikleri) Büyükelçisi oldu. Göktaş, daha önce de Vatikan’da Büyükelçilik yapmıştı.
Dışişleri Bakanlığı İkili İlişkiler Asya Pasifik Genel Müdürü Esra Cankorur Dublin, İkili İlişkiler Doğu Afrika Genel Müdürü Elif Ülgen Roma, İkili İlişkiler Orta Asya Genel Müdürü Gökhan Turan Berlin’e atandı.
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2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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