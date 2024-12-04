Bakan Hakan Fidan Yeni Görevleri Tebliğ Etti: Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Tercümanı, Büyükelçi Olarak Atandı

Bazı büyükelçilik ve daimi temsilcilikler için değişikliğe gidildi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bazı büyükelçilikler için yeni görevleri tebliğ etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Arapça tercümanı ve danışmanı Yakup Caymazoğlu, büyükelçi olarak atandı.