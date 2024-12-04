16 Yaş Altına Sosyal Medya Yasağı Kapıda: Türkiye Dünya Ortalamasını Geçti
16 Yaş Altına Sosyal Medya Yasağı Kapıda: Türkiye Dünya Ortalamasını Geçti
Hem ebeveynleri hem de 16 yaş altındakileri yakından ilgilendiren yeni bir gelişme yaşandı. Türkiye'de 16 yaş altı kullanıcılar için yasak getirilmesi gündeme geldi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın hazırladığı rapor sonrası harekete geçildi. Türkiye gazetesinden Emrah Özcan'ın haberine göre, raporda Türkiye’de sosyal medya kullanım oranlarının oldukça yüksek olduğu yer aldı. Türkiye’de nüfusun yüzde 87’si, yani yaklaşık 75 milyon kişi sosyal medya kullanıyor. Günlük kullanım süresi dünya ortalamasının (6,5 saat) üzerinde, 7 saat olarak belirlendi.
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Türkiye dünya ortalamasını geçti. Bu rapordan sonra sosyal medya kullanımı için 16 yaş sınırı getirilmesi için çalışmalarına hız verildi.
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Türkiye'de 16 yaş altı kullanıcılar için yasak getirilmesi gündeme geldi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından hazırlanan raporda, sosyal medyanın çocuklar ve gençler üzerindeki olumsuz etkilerine dikkat çekildi.
Türkiye’deki sosyal medya kullanıcılarının platformlara göre dağılımı şu şekilde:
Konuya ilişkin çalışmalara hız veren Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 13 yaş altına sosyal medya yasağı önerisinin henüz netleşmediğini ancak yaş sınırının 16’ya çıkarılmasının tartışıldığını duyurdu.
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2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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