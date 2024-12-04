16 Yaş Altına Sosyal Medya Yasağı Kapıda: Türkiye Dünya Ortalamasını Geçti

Hem ebeveynleri hem de 16 yaş altındakileri yakından ilgilendiren yeni bir gelişme yaşandı. Türkiye'de 16 yaş altı kullanıcılar için yasak getirilmesi gündeme geldi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın hazırladığı rapor sonrası harekete geçildi. Türkiye gazetesinden Emrah Özcan'ın haberine göre, raporda Türkiye’de sosyal medya kullanım oranlarının oldukça yüksek olduğu yer aldı. Türkiye’de nüfusun yüzde 87’si, yani yaklaşık 75 milyon kişi sosyal medya kullanıyor. Günlük kullanım süresi dünya ortalamasının (6,5 saat) üzerinde, 7 saat olarak belirlendi.