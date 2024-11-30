Arkadaşından Etkilenerek Başladığı İş, Hayatını Değiştirdi: Sevdiği İşi Yapıp Zirveyi Gördü
Arkadaşından Etkilenerek Başladığı İş, Hayatını Değiştirdi: Sevdiği İşi Yapıp Zirveyi Gördü
Arkadaşından etkilenerek başladığı iş, hayatını değiştirdi. Emekli olduktan sonra memleketi Trabzon'a dönen Dursun Akyüz, burada yeni bir hayat kurdu. Fabrikada çalıştığı dönem kaktüs yetiştiren bir arkadaşından bu işi öğrenen Akyüz, emekli olduktan sonra kaktüs seracılığına başladı. İstanbul'daki çiçek firmalarına gönderdiğini söyleyen Akyüz, ''Hollanda bu işte başarılıysa biz ondan daha başarılı oluruz' dedi.
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Her şey merak etmesiyle başladı.
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Bir arkadaşından bu işi öğrenen Akyüz, emekli olduktan sonra harekete geçti. Koronavirüs salgını nedeniyle ailesiyle birlikte Trabzon'un Maçka ilçesine yerleşen 4 çocuk babası Akyüz, burada yeni bir hayat kurdu.
1800 rakımda köklendirdiği ürünleri İstanbul'daki çiçek firmalarına gönderen Akyüz, sözlerine şöyle devam etti: ''Kaktüs yetişmesi için Trabzon iklimi oldukça uygun. Burada 35 metrekarelik sera kurdum. Toplamda serada 20 çeşitte 8 bin adet kaktüs var. Saksıları küçük olduğu için gözükmüyor, bunların üstündeki yavruları da kırıp artırdığında güzel bir yol alır. Bunu kim yapmak istiyorsa basit. Kaktüsü ben burada yetiştirdiysem Trabzon'un her köyünde her yöresinde yetişir. Eğer yetiştirecekse kök isteyene de veririz. Burada iki senede köklerden aldığım yavruları yeniden dikerek çoğalttım. Geçen yıl ürün sattım, bu ikinci sefer. Yapmak isteyen her şekilde yapar."
Hollanda'nın çiçekler konusundaki başarısına dikkat çeken Akyüz, "Hollanda bu işte başarılıysa biz ondan daha başarılı oluruz. Öğrenmek isteyenlere kapım açık. Nasıl üreteceğini anlatırım, üretsin, hatta ürettiği malı da ondan satın alırım" diye belirtti.
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2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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