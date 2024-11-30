Arkadaşından Etkilenerek Başladığı İş, Hayatını Değiştirdi: Sevdiği İşi Yapıp Zirveyi Gördü

Arkadaşından etkilenerek başladığı iş, hayatını değiştirdi. Emekli olduktan sonra memleketi Trabzon'a dönen Dursun Akyüz, burada yeni bir hayat kurdu. Fabrikada çalıştığı dönem kaktüs yetiştiren bir arkadaşından bu işi öğrenen Akyüz, emekli olduktan sonra kaktüs seracılığına başladı. İstanbul'daki çiçek firmalarına gönderdiğini söyleyen Akyüz, ''Hollanda bu işte başarılıysa biz ondan daha başarılı oluruz' dedi.