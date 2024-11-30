''Adam Evime Çöktü'' Demişti! Demet Akalın'ın Kiracısıyla Yaşadığı Kriz Bitti: Evini Satışa Çıkarttı
''Adam Evime Çöktü'' Demişti! Demet Akalın'ın Kiracısıyla Yaşadığı Kriz Bitti: Evini Satışa Çıkarttı
Ev sahibi ve kiracılar arasında çıkan krizlere ünlüler de katıldı. Ünlü şarkıcı Demet Akalın, kiracısıyla yaşadığı sorunları önce medyaya taşıdı. Daha sonra da dava yoluna gitti. Ancak karar değişikliği yapan Demet Akalın, kiracısıyla tüm iletişimi koparacak hamleyi yaptı. Evi satışa çıkaran Akalın, 'Mankenlik yaparak aldığım o evi, maalesef satmak zorunda kaldım' dedi.
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Uzun bir süredir kiracısıyla yaşadığı kriz ile gündeme gelen Demet Akalın'dan dikkat çeken bir hamle geldi.
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Demet Akalın kiracısı hakkında “Kiracım evimde 5 bin liraya oturuyor. O paraya artık bir mekânda yemek yeniyor. Bu evleri siz bedava oturun diye almadık. Adam çöktü evime” demişti. Kiracısı ise bu sözlere karşı sessizliğini korudu.
Demet Akalın, kiracısıyla yaşadığı krize son verdi. Söylemezsem Olmaz programına katılan Demet Akalın, evi satışa çıkardığını duyurdu.
Akalın, “Kiracım evi boşaltmıyor ama pazartesi günü ev satılıyor. İlk aldığım evlerden biriydi, mankenlik yaparak almıştım. Mülkümü satmak zorunda kaldım. Öbür kiracım insaflıydı, kolaylıkla çıktı. Bu konuda linçleneceğim sanıyordum ama herkes arkamda durdu, adeta ev sahiplerinin sözcüsü oldum” dedi.
Kanun gereğince yeni mülk sahibi, eğer kira kontratına istinaden tapuda şerh yoksa, tapu devri yapıldıktan sonra bir ay içinde kiracıya ihtarname gönderebilir. İhtarname gönderildikten sonra eğer kira sözleşmesinin bitimi 6 aydan uzun süreli ise kiracı 6 ay içinde evi boşaltmalıdır.
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2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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