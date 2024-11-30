''Adam Evime Çöktü'' Demişti! Demet Akalın'ın Kiracısıyla Yaşadığı Kriz Bitti: Evini Satışa Çıkarttı

Ev sahibi ve kiracılar arasında çıkan krizlere ünlüler de katıldı. Ünlü şarkıcı Demet Akalın, kiracısıyla yaşadığı sorunları önce medyaya taşıdı. Daha sonra da dava yoluna gitti. Ancak karar değişikliği yapan Demet Akalın, kiracısıyla tüm iletişimi koparacak hamleyi yaptı. Evi satışa çıkaran Akalın, 'Mankenlik yaparak aldığım o evi, maalesef satmak zorunda kaldım' dedi.