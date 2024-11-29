Yarına Dikkat! Meteoroloji'den Kötü Koku Uyarısı: Puslu Havayla Birlikte Kötü Koku Hissedilecek

Türkiye'nin La Nina etkisine girdiği ve çok sert bir kışın beklendiği gündemdeyken, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden dikkat çeken bir uyarı yapıldı. Türkiye'nin Batı ve orta kesimleri için 'azot dioksit' uyarısı geldi. Puslu havayla birlikte kötü koku hissedilecek. İstanbul, Ankara ve İzmir gibi şehirlerden hissedilecek kötü kokunun yarından itibaren daha fazla şehre yayılması bekleniyor.