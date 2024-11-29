Yarına Dikkat! Meteoroloji'den Kötü Koku Uyarısı: Puslu Havayla Birlikte Kötü Koku Hissedilecek
Yarına Dikkat! Meteoroloji'den Kötü Koku Uyarısı: Puslu Havayla Birlikte Kötü Koku Hissedilecek
Türkiye'nin La Nina etkisine girdiği ve çok sert bir kışın beklendiği gündemdeyken, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden dikkat çeken bir uyarı yapıldı. Türkiye'nin Batı ve orta kesimleri için 'azot dioksit' uyarısı geldi. Puslu havayla birlikte kötü koku hissedilecek. İstanbul, Ankara ve İzmir gibi şehirlerden hissedilecek kötü kokunun yarından itibaren daha fazla şehre yayılması bekleniyor.
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Son 60 yılın en soğuk kışının yaşanacağı konuşulurken, tüm Türkiye'nin kötü bir kokunun etkisi altına gireceği açıklandı.
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından azot dioksit uyarısı yapıldı. Bu sabah yurda giriş yapan yüksek basınçlı hava, batı bölgelerinde puslu bir görünüm oluşturdu. MGM, bu durumun yarından itibaren daha fazla şehre yayılacağını açıkladı.
MGM'nin internet sitesinde paylaşılan hava durumu raporunda cumartesi günü için birçok şehirde 'puslu' ifadesine yer verilirken, söz konusu şehirlerde ayrıca azot dioksit gazı nedeniyle kötü bir koku hissedileceği kaydedildi.
Kırmızımsı kahverengi tonunda, keskin kokulu ve zehirli bir gaz olan azot dioksit, klora benzer bir kötü kokuya yol açabilir.
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2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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