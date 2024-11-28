Cüneyt Özdemir Açıkladı: Dilan ve Engin Polat Kara Para Akladı mı? Sorusu Netleşti

Vergi kaçırma, kara para aklama, yasa dışı bahis gibi suçlamalarıyla 4 Kasım'da tutuklanan Dilan ve Engin Polat kısa bir süre önce tahliye edildiler. Tahliye olmaları sonrası akıllara tek bir soru geldi. Dilan ve Engin Polat kara para akladı mı? İşte bu soruya gazeteci Cüneyt Özdemir'den yanıt geldi. Yaptığı yayında Polat çifti hakkında hazırlanan raporu tek tek okuyan Özdemir, kara para aklama iddialarına da son noktayı koydu.