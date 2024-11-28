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Cüneyt Özdemir Açıkladı: Dilan ve Engin Polat Kara Para Akladı mı? Sorusu Netleşti

Cüneyt Özdemir Açıkladı: Dilan ve Engin Polat Kara Para Akladı mı? Sorusu Netleşti

Cüneyt Özdemir Dilan Polat
Kübra Köklü
Kübra Köklü - Gündem Editörü
28.11.2024 - 07:39

Vergi kaçırma, kara para aklama, yasa dışı bahis gibi suçlamalarıyla 4 Kasım'da tutuklanan Dilan ve Engin Polat kısa bir süre önce tahliye edildiler.  Tahliye olmaları sonrası akıllara tek bir soru geldi. Dilan ve Engin Polat kara para akladı mı? İşte bu soruya gazeteci Cüneyt Özdemir'den yanıt geldi. Yaptığı yayında Polat çifti hakkında hazırlanan raporu tek tek okuyan Özdemir, kara para aklama iddialarına da son noktayı koydu.

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Dilan Polat 9.5 ay sonra 19 Ağustos'ta, Engin Polat ise 10 ayın sonunda, 6 Eylül'de tahliye oldu.

Dilan Polat 9.5 ay sonra 19 Ağustos'ta, Engin Polat ise 10 ayın sonunda, 6 Eylül'de tahliye oldu.

Vergi kaçırma, kara para aklama, yasa dışı bahis gibi suçlamalarından tutuksuz yargılanan Polat çiftin kısa sürede cezaevinden tahliye edilmeleri herkesi şaşırtmıştı. Çift sosyal medya hesaplarından kara para aklamadıklarını iddia etmesi de iyice ortalığı karıştı. Bu tartışmalar devam ederken, gazeteci Cüneyt Özdemir yaptığı yayın ile tartışmalara son noktayı koydu.

Vergi kaçırma, kara para aklama, yasa dışı bahis gibi suçlamalarından tutuksuz yargılanan Polat çiftin kısa sürede cezaevinden tahliye edilmeleri herkesi şaşırtmıştı. Çift sosyal medya hesaplarından kara para aklamadıklarını iddia etmesi de iyice ortalığı karıştı. Bu tartışmalar devam ederken, gazeteci Cüneyt Özdemir yaptığı yayın ile tartışmalara son noktayı koydu.

Dilan ve Engin Polat'ın kara para akladı mı? sorusu netleşti. Gazeteci Cüneyt Özdemir, yayında her şeyi tek tek anlattı. Cüneyt Özdemir: "Dilan Polat davasında hazırlanan MASAK raporunda, bu ülkede vergi kaçakçılığı çok yapılıyor, bunları yargılarsak herkesi yargılamak gerekir diyor. MASAK raporu Anayasayı, Ceza Kanunu almış rafa koymuş" dedi.

Dilan ve Engin Polat'ın kara para akladı mı? sorusu netleşti. Gazeteci Cüneyt Özdemir, yayında her şeyi tek tek anlattı. Cüneyt Özdemir: "Dilan Polat davasında hazırlanan MASAK raporunda, bu ülkede vergi kaçakçılığı çok yapılıyor, bunları yargılarsak herkesi yargılamak gerekir diyor. MASAK raporu Anayasayı, Ceza Kanunu almış rafa koymuş" dedi.

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Kübra Köklü
Kübra Köklü
Gündem Editörü
2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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