Tuna Kiremitçi Yüksek Tansiyon Nedeniyle Hastaneye Kaldırıldı: Sağlık Durumunu Sosyal Medya Hesabından Duyurdu
Tuna Kiremitçi Yüksek Tansiyon Nedeniyle Hastaneye Kaldırıldı: Sağlık Durumunu Sosyal Medya Hesabından Duyurdu
Ünlü yazar ve müzisyen Tuna Kiremitçi'den sevenlerine kötü haber geldi. Tuna Kiremitçi, yüksek tansiyon nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Üç gün hastanede tedavi gören ünlü isim sağlık durumu hakkında açıklama yaptı.
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Tuna Kiremitçi, hastane odasından paylaşım yaptı.
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Tuna Kiremitçi yüksek tansiyon nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Hastane odasından paylaşım yapan Tuna Kiremitçi, "Ufak bir direkten dönüş yaşadık ama şimdi her şey yolunda. Arayıp soranlar da sağ olsunlar. Yeni romanı yazmaya ve konserlere devam" diye yazdı.
İşte o paylaşım:
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2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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