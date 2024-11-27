2025 Vergi ve Harç Zamları Kesinleşti: Pasaport, Ehliyet ve MTV’ye Yüzde 43,93 Zam Geliyor
2025 Vergi ve Harç Zamları Kesinleşti: Pasaport, Ehliyet ve MTV’ye Yüzde 43,93 Zam Geliyor
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı'nın "Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği" Resmi Gazete'de yayımlandı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Tebliğde, "Bilindiği üzere, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesinin (B) fıkrasına göre, yeniden değerleme oranı, yeniden değerleme yapılacak yılın Ekim ayında (Ekim ayı dâhil) bir önceki yılın aynı dönemine göre Türkiye İstatistik Kurumunun Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksinde meydana gelen ortalama fiyat artış oranı olup bu oranın Hazine ve Maliye Bakanlığınca Resmî Gazete ile ilan edilmesi gerekmektedir" ifadelerine yer verildi. Bu hüküm uyarınca yeniden değerleme oranı 2024 yılı için yüze 43,93 olarak tespit edildi.
Yeni yılda zamlı ödecekler belli oldu. 2025’te uygulanacak yeniden değerleme oranıyla yurt dışı çıkış harcı ücreti 500 TL'den 720 TL'ye çıktı.
Yurt dışından yolcu beraberinde getirilen telefonlardan alınan IMEI kayıt ücreti tutarının, 2025 yılı itibarıyla 45.614 TL oldu.
Buna göre 2025 yılı itibarıyla en düşük MTV 4.834 TL'ye yükseldi. Emniyet kemeri takmamak gibi basit ihlallerde kesilecek trafik cezası 995 liraya yükselirken, kırmızı ışıkta geçmenin cezası 2 bin 169 lira, ilk kez alkollü araç kullanırken yakalanmanın cezası ise 9 bin 269 lira olacak.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Otomobil, minibüs, kamyonet sürücüleri için kullanılan B sınıfı sürücü belgesi harcı 3.945 TL’den 5.678 TL’ye, A sınıfı sürücü belgesi harcı da 1.308 TL’den 1.883 TL’ye yükselecek.
2025 yılı için pasaport harçları da şöyle olacak:
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın