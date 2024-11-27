2025 Vergi ve Harç Zamları Kesinleşti: Pasaport, Ehliyet ve MTV’ye Yüzde 43,93 Zam Geliyor

Pasaport, ehliyet, kimlik, motorlu taşıtlar vergisi (MTV) ve çeşitli kamu hizmetlerine yapılacak zam oranı yüzde 43,93 olarak açıklanmıştı. 2025 vergi ve harç zamları kesinleşti. Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğe göre yeniden değerleme oranı 2024 yılı için yüzde 43,93 olarak tespit edildi.