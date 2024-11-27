onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
2025 Vergi ve Harç Zamları Kesinleşti: Pasaport, Ehliyet ve MTV’ye Yüzde 43,93 Zam Geliyor

2025 Vergi ve Harç Zamları Kesinleşti: Pasaport, Ehliyet ve MTV’ye Yüzde 43,93 Zam Geliyor

vergi Resmi Gazete trafik cezası
Kübra Köklü
Kübra Köklü - Gündem Editörü
27.11.2024 - 08:21

Pasaport, ehliyet, kimlik, motorlu taşıtlar vergisi (MTV) ve çeşitli kamu hizmetlerine yapılacak zam oranı yüzde 43,93 olarak açıklanmıştı. 2025 vergi ve harç zamları kesinleşti. Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğe göre yeniden değerleme oranı 2024 yılı için yüzde 43,93 olarak tespit edildi.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı'nın "Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği" Resmi Gazete'de yayımlandı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı'nın "Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği" Resmi Gazete'de yayımlandı.

Tebliğde, "Bilindiği üzere, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesinin (B) fıkrasına göre, yeniden değerleme oranı, yeniden değerleme yapılacak yılın Ekim ayında (Ekim ayı dâhil) bir önceki yılın aynı dönemine göre Türkiye İstatistik Kurumunun Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksinde meydana gelen ortalama fiyat artış oranı olup bu oranın Hazine ve Maliye Bakanlığınca Resmî Gazete ile ilan edilmesi gerekmektedir" ifadelerine yer verildi. Bu hüküm uyarınca yeniden değerleme oranı 2024 yılı için yüze 43,93 olarak tespit edildi.

Tebliğde, "Bilindiği üzere, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesinin (B) fıkrasına göre, yeniden değerleme oranı, yeniden değerleme yapılacak yılın Ekim ayında (Ekim ayı dâhil) bir önceki yılın aynı dönemine göre Türkiye İstatistik Kurumunun Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksinde meydana gelen ortalama fiyat artış oranı olup bu oranın Hazine ve Maliye Bakanlığınca Resmî Gazete ile ilan edilmesi gerekmektedir" ifadelerine yer verildi. Bu hüküm uyarınca yeniden değerleme oranı 2024 yılı için yüze 43,93 olarak tespit edildi.

Öte yandan, bu konuda daha önce yayımlanmış olan Tebliğlerin de yürürlükte bulunduğu ifade edildi.

Yeni yılda zamlı ödecekler belli oldu. 2025’te uygulanacak yeniden değerleme oranıyla yurt dışı çıkış harcı ücreti 500 TL'den 720 TL'ye çıktı.

Yeni yılda zamlı ödecekler belli oldu. 2025’te uygulanacak yeniden değerleme oranıyla yurt dışı çıkış harcı ücreti 500 TL'den 720 TL'ye çıktı.

Yurt dışından yolcu beraberinde getirilen telefonlardan alınan IMEI kayıt ücreti tutarının, 2025 yılı itibarıyla 45.614 TL oldu.

Yurt dışından yolcu beraberinde getirilen telefonlardan alınan IMEI kayıt ücreti tutarının, 2025 yılı itibarıyla 45.614 TL oldu.

Buna göre 2025 yılı itibarıyla en düşük MTV 4.834 TL'ye yükseldi. Emniyet kemeri takmamak gibi basit ihlallerde kesilecek trafik cezası 995 liraya yükselirken, kırmızı ışıkta geçmenin cezası 2 bin 169 lira, ilk kez alkollü araç kullanırken yakalanmanın cezası ise 9 bin 269 lira olacak.

Buna göre 2025 yılı itibarıyla en düşük MTV 4.834 TL'ye yükseldi. Emniyet kemeri takmamak gibi basit ihlallerde kesilecek trafik cezası 995 liraya yükselirken, kırmızı ışıkta geçmenin cezası 2 bin 169 lira, ilk kez alkollü araç kullanırken yakalanmanın cezası ise 9 bin 269 lira olacak.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Otomobil, minibüs, kamyonet sürücüleri için kullanılan B sınıfı sürücü belgesi harcı 3.945 TL’den 5.678 TL’ye, A sınıfı sürücü belgesi harcı da 1.308 TL’den 1.883 TL’ye yükselecek.

Otomobil, minibüs, kamyonet sürücüleri için kullanılan B sınıfı sürücü belgesi harcı 3.945 TL’den 5.678 TL’ye, A sınıfı sürücü belgesi harcı da 1.308 TL’den 1.883 TL’ye yükselecek.

2025 yılı için pasaport harçları da şöyle olacak:

2025 yılı için pasaport harçları da şöyle olacak:

  • 6 aya kadar: 2.359 TL (1.639 TL)

  • 1 yıl: 3.448 TL (2.396.660 TL)

  • 2 yıl: 5.631 TL (3.912 TL)

  • 3 yıl: 8.000 TL (5.558 TL)

  • 3 yıldan fazla: 11.274 TL (7.833 TL)

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Kübra Köklü
Kübra Köklü
Gündem Editörü
2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
34
22
6
3
2
1
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın