Kuzey Makedonya'da Bir İlk! 61 Yaşındaki Kadın Anne Oldu: Ülkenin En Yaşlı Doğum Yapan Kadını Unvanını Aldı
Kuzey Makedonya'da Bir İlk! 61 Yaşındaki Kadın Anne Oldu: Ülkenin En Yaşlı Doğum Yapan Kadını Unvanını Aldı
Herkes bu olayı konuşuyor. Kuzey Makedonya’dan dikkat çeken bir haber geldi. Kuzey Makedonya'da bir ilk gerçekleşti. İlk doğumunu 61 yaşında yapan bir kadın, 'ülkenin en yaşlı doğum yapan kadını' unvanını aldı.
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Kiril ve Metodiy Üniversitesi Jinekoloji ve Doğum Kliniği Müdürü İrena Aleksiovska Papestiev, 61 yaşındaki bir kadının ilk doğumunu yaptığını açıkladı.
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Kiril ve Metodiy Üniversitesi Jinekoloji ve Doğum Kliniği Müdürü İrena Aleksiovska Papestiev, Üsküp'te basın toplantısı düzenledi. Papestiev, burada yaptığı açıklamalarla dikkatleri üzerine çekti.
Aleksiovska Papestiev, ilk doğumunu 61 yaşında yapan bir kadın, 'ülkenin en yaşlı doğum yapan kadını' unvanını elde ettiğini açıkladı.
Gebeliğin, dondurulan yumurtalık aracılığıyla invitro dölleme yöntemiyle gerçekleştiğini ve bu vakanın Kuzey Makedonya'da bir ilk olduğunu anlatan Aleksiovska Papestiev, hamileliğin 36'ncı haftasında üniversite kliniğinde gerçekleştiğini söyleyerek, anne ve bebeğinin durumunun iyi olduğunu söyledi.
Tıp dünyasında sınırların olmadığına dikkat çeken Aleksiovska Papestiev, 2,3 kilogram ağırlığında, 48 santimetre boyundaki erkek bebeğe Petar isminin verildiğini duyurdu.
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2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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