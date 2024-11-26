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MİT Raporu İlber Ortaylı'nın Kariyerine Engel Olacaktı: Annesinin Doğum Yeri Ortalığı Karıştırdı

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MİT Raporu İlber Ortaylı'nın Kariyerine Engel Olacaktı: Annesinin Doğum Yeri Ortalığı Karıştırdı

anne İlber Ortaylı
Kübra Köklü
Kübra Köklü - Gündem Editörü
26.11.2024 - 08:43

Milli İstihbarat Teşkilatı'nın ünlü tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı hakkında hazırladığı rapor ortaya çıktı. OdaTV'de yer alan habere göre, Tarihçi Prof. Dr. Ruşen Keleş, 'Başka Bir Aşk İstemez' isimli kitabında Prof. Dr. İlber Ortaylı hakkında bugüne kadar hiç konuşulmamış bir bilgiye yer verdi. 

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MİT raporu az kalsın kariyerine engel olacaktı.

MİT raporu az kalsın kariyerine engel olacaktı.

'Hocaların Hocası' olarak bilinen ve Türkiye'nin en önemli tarihçileri arasında gösterilen 92 yaşındaki Prof. Dr. Ruşen Keleş, 'Başka bir aşk istemez' isimli kitabında, Prof. Dr. İlber Ortaylı'ya ilişkin dikkat çeken bir olaya yer verdi.

'Hocaların Hocası' olarak bilinen ve Türkiye'nin en önemli tarihçileri arasında gösterilen 92 yaşındaki Prof. Dr. Ruşen Keleş, 'Başka bir aşk istemez' isimli kitabında, Prof. Dr. İlber Ortaylı'ya ilişkin dikkat çeken bir olaya yer verdi.

OdaTV'de yer alan habere göre Keleş, kitabında 1970'li yıllarda Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde yapılacak öğretim üyesi atamaları için ilgili kişiler hakkında Milli İstihbarat Teşkilatı'ndan rapor istendiğini belirterek, İlber Ortaylı hakkında kendilerine olumsuz rapor verildiğini ilk kez açıkladı.

Ortaylı'nın adını vermekten geri duran Keleş, yaşananları tek tek anlatttı. Keleş, şu ifadeleri kullandı:

Ortaylı'nın adını vermekten geri duran Keleş, yaşananları tek tek anlatttı. Keleş, şu ifadeleri kullandı:

'Örneğin asistan atamalarında, Milli İstihbarat Teşkilatı’nın olumlu görüşü olmaksızın personel ataması yapılamıyordu. İsim vermeyelim, bir asistan adayımız yazılı ve sözlü sınavlarda gayet başarılı oldu. Kürsünün ünlü öğretim üyesi de göreve başlatılmasını ısrarla istiyordu. Ancak, güvenlik soruşturması sonucu olumsuz geldi. Nedenini sorup soruşturduk ve öğrendik ki annesinin doğum yeri eski Sovyetler Birliği toprakları olduğu için olumsuz rapor vermişler. Ben sorumluluğu üstüme alarak atamasını yaptım. Atamasını yaparken bu durumu Cumhurbaşkanlığı’nda hukuk konularında danışmanlık yapmakta olan meslektaşımız Prof. Dr. İlhan Öztrak’a da bildirdim. İyi ki de yapmışız bu atamayı. Çünkü bu değerli genç (artık yetmiş beş yaşlarında olan bir genç) uzmanlık alanı olan Osmanlı tarihi konularında da adı çok iyi bilinen ve medyada çok iyi tanınan, dinlenen saygıdeğer bir bilim insanı oldu.”

1947 yılında Avusturya'nın Bregenz kentindeki bir mülteci kampında dünyaya gelen İlber Ortaylı’nın annesi Şefika Ortaylı, Kırım'ın önde gelen asilzade ailelerinden biri olan Karaşay ailesine mensuptur. Babası Kemal Ortaylı da yine Kırım Tatarlarındandır. Ortaylı’nın ailesi, Stalin döneminde Sovyetler Birliği’nden önce Avusturya’ya, ardından da Türkiye’ye göç ettiler.

1947 yılında Avusturya'nın Bregenz kentindeki bir mülteci kampında dünyaya gelen İlber Ortaylı’nın annesi Şefika Ortaylı, Kırım'ın önde gelen asilzade ailelerinden biri olan Karaşay ailesine mensuptur. Babası Kemal Ortaylı da yine Kırım Tatarlarındandır. Ortaylı’nın ailesi, Stalin döneminde Sovyetler Birliği’nden önce Avusturya’ya, ardından da Türkiye’ye göç ettiler.
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Kübra Köklü
Kübra Köklü
Gündem Editörü
2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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