MİT Raporu İlber Ortaylı'nın Kariyerine Engel Olacaktı: Annesinin Doğum Yeri Ortalığı Karıştırdı

'Örneğin asistan atamalarında, Milli İstihbarat Teşkilatı’nın olumlu görüşü olmaksızın personel ataması yapılamıyordu. İsim vermeyelim, bir asistan adayımız yazılı ve sözlü sınavlarda gayet başarılı oldu. Kürsünün ünlü öğretim üyesi de göreve başlatılmasını ısrarla istiyordu. Ancak, güvenlik soruşturması sonucu olumsuz geldi. Nedenini sorup soruşturduk ve öğrendik ki annesinin doğum yeri eski Sovyetler Birliği toprakları olduğu için olumsuz rapor vermişler. Ben sorumluluğu üstüme alarak atamasını yaptım. Atamasını yaparken bu durumu Cumhurbaşkanlığı’nda hukuk konularında danışmanlık yapmakta olan meslektaşımız Prof. Dr. İlhan Öztrak’a da bildirdim. İyi ki de yapmışız bu atamayı. Çünkü bu değerli genç (artık yetmiş beş yaşlarında olan bir genç) uzmanlık alanı olan Osmanlı tarihi konularında da adı çok iyi bilinen ve medyada çok iyi tanınan, dinlenen saygıdeğer bir bilim insanı oldu.”