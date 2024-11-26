MİT Raporu İlber Ortaylı'nın Kariyerine Engel Olacaktı: Annesinin Doğum Yeri Ortalığı Karıştırdı
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MİT Raporu İlber Ortaylı'nın Kariyerine Engel Olacaktı: Annesinin Doğum Yeri Ortalığı Karıştırdı
Milli İstihbarat Teşkilatı'nın ünlü tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı hakkında hazırladığı rapor ortaya çıktı. OdaTV'de yer alan habere göre, Tarihçi Prof. Dr. Ruşen Keleş, 'Başka Bir Aşk İstemez' isimli kitabında Prof. Dr. İlber Ortaylı hakkında bugüne kadar hiç konuşulmamış bir bilgiye yer verdi.
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MİT raporu az kalsın kariyerine engel olacaktı.
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'Hocaların Hocası' olarak bilinen ve Türkiye'nin en önemli tarihçileri arasında gösterilen 92 yaşındaki Prof. Dr. Ruşen Keleş, 'Başka bir aşk istemez' isimli kitabında, Prof. Dr. İlber Ortaylı'ya ilişkin dikkat çeken bir olaya yer verdi.
Ortaylı'nın adını vermekten geri duran Keleş, yaşananları tek tek anlatttı. Keleş, şu ifadeleri kullandı:
1947 yılında Avusturya'nın Bregenz kentindeki bir mülteci kampında dünyaya gelen İlber Ortaylı’nın annesi Şefika Ortaylı, Kırım'ın önde gelen asilzade ailelerinden biri olan Karaşay ailesine mensuptur. Babası Kemal Ortaylı da yine Kırım Tatarlarındandır. Ortaylı’nın ailesi, Stalin döneminde Sovyetler Birliği’nden önce Avusturya’ya, ardından da Türkiye’ye göç ettiler.
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2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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