10 Kişi Tutuklandı: Fenomenlerin Yasa Dışı Bahis Kazancı Ortaya Çıktı
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10 Kişi Tutuklandı: Fenomenlerin Yasa Dışı Bahis Kazancı Ortaya Çıktı
Yasa dışı bahis soruşturması devam ediyor. Sosyal medya fenomenlerinin yasa dışı bahis sitelerinin tanıtımını yaparak elde ettiği haksız kazanç ortaya çıktı. Fenomenlerin paylaşım başına 250 bin liradan başlayan tarifelerle yasa dışı bahis sitelerinin reklamını yaptıkları tespit edildi. Yasa dışı bahse teşvik iddiasına ilişkin şarkıcı Serdar Ortaç ve Mehmet Ali Erbil' e ev hapsi verilmişti.
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Yasa dışı bahse teşvik iddiasına ilişkin sosyal medya fenomenleri ve ünlü isimlerin de aralarında bulunduğu şüpheliler hakkında başlatılan soruşturma sürüyor.
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İzmir merkezli İstanbul, Antalya, Adana ve Bursa'da düzenlenen operasyonda 16 şüpheli gözaltına alındı. 16 şüpheliden 10'unun tutuklandığı soruşturmaya ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı.
İzmir'de yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan B.A'nın bahis sitesi tanıtımı içeren paylaşımlarını menajeri H.Y. aracılığıyla yaptığını ifade etmesi sonrası telefon kayıtları ve banka hesap dökümleri incelendi.
H.Y. ile sosyal medyada çok sayıda takipçisi bulunan P.S.B'nin yasa dışı bahis çeteleriyle yüksek takipçisi bulunan sosyal medya fenomenleri arasında komisyon karşılığı aracılık yaptığı belirlendi.
Paylaşımlar yapan ve yaklaşık 1 milyon takipçisi bulunan fenomenlere ulaşan H.Y ve P.S.B'nin takipçi sayıları ve tanınırlığına göre reklam geliri teklif ettiği tespit edildi.
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Teklifi kabul eden fenomenlere paylaştıkları görüntü başına 250 bin liradan başlayan tarifelerle ödeme yapıldığı, para trafiğinin banka ve kripto hesapları üzerinden yürütüldüğü ortaya çıktı.
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2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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