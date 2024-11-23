Liste Açıklandı: Türkiye'nin ''En Güvenli'' Şehri Belli Oldu

Türkiye'nin en güvenli şehri belli oldu. 'Türkiye'nin en güvenli şehri hangisi?' sorusunun yanıtı açıklandı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 'Yaşam Memnuniyeti Araştırması'nın sonuçlarını kamuoyu ile paylaştı. Bu kapsamda 2024 yılında suç oranının en düşük ve yüksek olduğu şehirler ortaya çıktı. Birinci sırada yer alan şehir dikkat çekti.