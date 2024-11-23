Liste Açıklandı: Türkiye'nin ''En Güvenli'' Şehri Belli Oldu
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Liste Açıklandı: Türkiye'nin ''En Güvenli'' Şehri Belli Oldu
Türkiye'nin en güvenli şehri belli oldu. 'Türkiye'nin en güvenli şehri hangisi?' sorusunun yanıtı açıklandı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 'Yaşam Memnuniyeti Araştırması'nın sonuçlarını kamuoyu ile paylaştı. Bu kapsamda 2024 yılında suç oranının en düşük ve yüksek olduğu şehirler ortaya çıktı. Birinci sırada yer alan şehir dikkat çekti.
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Herkesin merakla beklediği araştırmanın sonucu belli oldu. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılan 'TÜİK Yaşam Memnuniyeti Araştırması'nın sonuçları sonunda açıklandı.
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İstanbul güven oranı: Yüzde 45
Ankara'da güven oranı: Yüzde 51,1
İzmir'de güven oranı: Yüzde 60,1
TÜİK Türkiye'nin ''en güvenli'' şehir sıralamasında Isparta 5. sırada yer aldı. Isparta'nın güven oranı yüzde 79.3 olarak tespit edildi.
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4. sırada Artvin yer aldı. Güven oranı ise yüzde 81.6 olarak belirlendi.
3. sırada Rize yer aldı. Güven oranı yüzde 85,3 çıktı.
2. sırada Bayburt yer aldı. Güven oranı yüzde 86 olarak belirlendi.
İşte Türkiye'nin ''en güvenli'' şehri Afyon oldu. 1. sırada yer alan Afyon'un güven oranı yüzde 87.2 çıktı.
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2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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