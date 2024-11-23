onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Düşünceli Hareket Görenleri Duygulandırdı: Çamurlu Ayakkabılarını Çıkarıp Çorapla Alışveriş Yaptı

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Düşünceli Hareket Görenleri Duygulandırdı: Çamurlu Ayakkabılarını Çıkarıp Çorapla Alışveriş Yaptı

Bursa ekmek
Kübra Köklü
Kübra Köklü - Gündem Editörü
23.11.2024 - 15:40

Bursa'nın İznik ilçesinde zeytin tarlasından dönüşte ekmek almak için markete giren kadın, düşünceli hareketiyle herkesi duygulandırdı. Çamurlu ayakkabılarını çıkartan kadın sosyal medyada gündem oldu. Takdir toplayan davranış marketin güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Görenleri duygulandıran görüntüler Bursa'dan geldi.

Görenleri duygulandıran görüntüler Bursa'dan geldi.

Edinilen bilgiye göre, Bursa’da çiftçilik yapan 59 yaşındaki Reyhan Fındık, tarlasında zeytin topladıktan sonra bir markete ayakkabılarını çıkararak girdi. Bu davranışıyla takdir toplayan Reyhan Fındık, herkesi duygulandırdı.

Edinilen bilgiye göre, Bursa’da çiftçilik yapan 59 yaşındaki Reyhan Fındık, tarlasında zeytin topladıktan sonra bir markete ayakkabılarını çıkararak girdi. Bu davranışıyla takdir toplayan Reyhan Fındık, herkesi duygulandırdı.

Market sahibi Ali Han Akın, “Ben rafları düzenliyordum. O esnada ayakkabılarını çıkardı, zeytin toplamaktan geldiğini söyledi. 'Yerler kirlenmesin' diye çorapları ile markete girdi. Çok şaşırdık, kendisine teşekkür diyorum" dedi.

Market sahibi Ali Han Akın, “Ben rafları düzenliyordum. O esnada ayakkabılarını çıkardı, zeytin toplamaktan geldiğini söyledi. 'Yerler kirlenmesin' diye çorapları ile markete girdi. Çok şaşırdık, kendisine teşekkür diyorum" dedi.

Video kısa sürede sosyal medyada yayıldı. İzleyen binlerce kişi Reyhan Fındık'ın hareketini alkışladı.

Video kısa sürede sosyal medyada yayıldı. İzleyen binlerce kişi Reyhan Fındık'ın hareketini alkışladı.

İşte o anlar:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Kübra Köklü
Kübra Köklü
Gündem Editörü
2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın