Düşünceli Hareket Görenleri Duygulandırdı: Çamurlu Ayakkabılarını Çıkarıp Çorapla Alışveriş Yaptı
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Düşünceli Hareket Görenleri Duygulandırdı: Çamurlu Ayakkabılarını Çıkarıp Çorapla Alışveriş Yaptı
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Görenleri duygulandıran görüntüler Bursa'dan geldi.
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Edinilen bilgiye göre, Bursa’da çiftçilik yapan 59 yaşındaki Reyhan Fındık, tarlasında zeytin topladıktan sonra bir markete ayakkabılarını çıkararak girdi. Bu davranışıyla takdir toplayan Reyhan Fındık, herkesi duygulandırdı.
Market sahibi Ali Han Akın, “Ben rafları düzenliyordum. O esnada ayakkabılarını çıkardı, zeytin toplamaktan geldiğini söyledi. 'Yerler kirlenmesin' diye çorapları ile markete girdi. Çok şaşırdık, kendisine teşekkür diyorum" dedi.
Video kısa sürede sosyal medyada yayıldı. İzleyen binlerce kişi Reyhan Fındık'ın hareketini alkışladı.
İşte o anlar:
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2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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