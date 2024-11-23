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AK Partili Hulusi Akar Sinirlendi: Nevşin Mengü ve Ümit Özdağ Hakkında Suç Duyurusunda Bulunacağını Açıkladı

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AK Partili Hulusi Akar Sinirlendi: Nevşin Mengü ve Ümit Özdağ Hakkında Suç Duyurusunda Bulunacağını Açıkladı

İsrail Ümit Özdağ AK Parti
Kübra Köklü
Kübra Köklü - Gündem Editörü
23.11.2024 - 13:39

“Kimse itibar suikastı yapamaz” diyen AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akargazeteci Nevşin Mengü ve Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ hakkında suç duyurusunda bulunacağını açıkladı. Ayrıca AK Partili Akar, 'İsrail bize tehdit mi, değil mi? Tehdit, kocaman bir tehdit. Koskoca bir Türkiye devleti, 85 milyon vatandaşın hayatını şansa bırakır mı?' diyerek dikkatleri üzerine çekmişti.

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Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, gazeteci Nevşin Mengü ile Zafer Partisi Ümit Özdağ'a sert eleştirilerde bulundu.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, gazeteci Nevşin Mengü ile Zafer Partisi Ümit Özdağ'a sert eleştirilerde bulundu.

Gazeteci Nevşin Mengü, Hulusi Akar'ın MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüştüğünü ve genç teğmenlerin Zafer Partili olduğunu söylediğini iddia etti. İşte her şey bu iddia ile başladı. Mengü, Akar'ın 30 Ağustos'ta yaşanan bir olay sonrası Bahçeli'yi genç teğmenlere karşı Zafer Partisi üzerinden kışkırttığı iddiasında bulunmuştu. Bu iddialar gerginliği daha arttırdı.

Gazeteci Nevşin Mengü, Hulusi Akar'ın MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüştüğünü ve genç teğmenlerin Zafer Partili olduğunu söylediğini iddia etti. İşte her şey bu iddia ile başladı. Mengü, Akar'ın 30 Ağustos'ta yaşanan bir olay sonrası Bahçeli'yi genç teğmenlere karşı Zafer Partisi üzerinden kışkırttığı iddiasında bulunmuştu. Bu iddialar gerginliği daha arttırdı.

Mengü'nün ortaya attığı iddialara sinirlenen Hulusi Akar, “Kişisel PR ve reyting uğruna kimse itibar suikastı yapamaz. Sözde bir gazetecinin tamamen masa başında ürettiği, kurgulanmış, gerçeklikle hiçbir şekilde bağdaşmayan, tümüyle hayal ürünü bilgileri servis etmesi kabul edilemez. Basın ahlak esaslarını yok sayanları ve entelektüel ahlak yoksunlarını kınıyoruz!” diyerek karşılık verdi.

Mengü'nün ortaya attığı iddialara sinirlenen Hulusi Akar, “Kişisel PR ve reyting uğruna kimse itibar suikastı yapamaz. Sözde bir gazetecinin tamamen masa başında ürettiği, kurgulanmış, gerçeklikle hiçbir şekilde bağdaşmayan, tümüyle hayal ürünü bilgileri servis etmesi kabul edilemez. Basın ahlak esaslarını yok sayanları ve entelektüel ahlak yoksunlarını kınıyoruz!” diyerek karşılık verdi.

Hulusi Akar, bu iddiaların tamamen asılsız olduğunun altını çizerek, hem Nevşin Mengü hem de Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ hakkında hukuki sürecin başlatılacağını açıkladı.

Hulusi Akar, bu iddiaların tamamen asılsız olduğunun altını çizerek, hem Nevşin Mengü hem de Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ hakkında hukuki sürecin başlatılacağını açıkladı.

Anadolu Yayıncılar Federasyonu'nda basın mensuplarıyla bir araya gelen Hulusi Akar, "2'nci Dünya Savaşı'nda Danimarka'nın işgali 6 saat, sadece 6 saat. Dolayısıyla bunun şakası yok. İsrail bize tehdit mi, değil mi? Tehdit, kocaman bir tehdit. Koskoca bir Türkiye devleti, 85 milyon vatandaşın hayatını şansa bırakır mı? Silahı var mı, var. Mühimmatı var mı, var. Mesafe var mı, var. Zaman hariç her şey var. Zamanlama meselesi. Yani olabilir. Buna bizim tabii ki hazır olmamız lazım" diyerek dikkatleri üzerine çekmişti.

Anadolu Yayıncılar Federasyonu'nda basın mensuplarıyla bir araya gelen Hulusi Akar, "2'nci Dünya Savaşı'nda Danimarka'nın işgali 6 saat, sadece 6 saat. Dolayısıyla bunun şakası yok. İsrail bize tehdit mi, değil mi? Tehdit, kocaman bir tehdit. Koskoca bir Türkiye devleti, 85 milyon vatandaşın hayatını şansa bırakır mı? Silahı var mı, var. Mühimmatı var mı, var. Mesafe var mı, var. Zaman hariç her şey var. Zamanlama meselesi. Yani olabilir. Buna bizim tabii ki hazır olmamız lazım" diyerek dikkatleri üzerine çekmişti.
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Kübra Köklü
Kübra Köklü
Gündem Editörü
2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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