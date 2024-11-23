Ünlü Oyuncu Engin Altan Düzyatan Dolandırıldığını Açıkladı: "Parayı Yatırdım ve Ortadan Kayboldu"
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Ünlü Oyuncu Engin Altan Düzyatan Dolandırıldığını Açıkladı: "Parayı Yatırdım ve Ortadan Kayboldu"
Ünlü oyuncu Engin Altan Düzyatan, dolandırıldığını açıkladı. ''Çok kolay dolandırılıyorum' diyen Engin Altan Düzyatan, 'Dünya Varmış'ın galasında muhabirlerin sorularını yanıtladı. Düzyatan, Aydın Belediyesi'nden arandığını zannederek kendisinden istenen 2 tane tekerlekli sandalye yerine 4 tane aldığını ve ücretini dolandırıcıların verdiği banka hesap numarasına yatırdığını söyledi.
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Dolandırıcıların son kurbanı ünlü oyuncu Engin Altan Düzyatan oldu.
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'Dünya Varmış'ın galasında muhabirlerin sorularını yanıtlayan Engin Altan Düzyatan, dolandırıldığını açıkladı. Düzyatan, Aydın Belediyesi'nden arandığını zannederek kendisinden istenen 2 tane tekerlekli sandalye yerine 4 tane aldığını ve ücretini dolandırıcıların verdiği banka hesap numarasına yatırdığını söyledi.
"Bir gün eşim Neslişah yanımdayken 'Aydın Belediyesi'nden arıyoruz' diye bir telefon geldi. Çok ciddi bir adam, 'Ben Aydın Belediyesi sekreteri Engin Bey, sizi tanıyoruz, çok hassas bir insansınız. 38 tane tekerlekli sandalye aldık, son 2 tanesi kaldı. Belediye başkanımız onları da sizden rica ediyor' dedi. Sonra beni belediye başkanı olduğunu söyleyen başka birine bağladı'' diyen Engin Altan Düzyatan sözlerine şöyle devam etti:
''Adam bana teşekkür etti, sohbet ettik. Ben de 'Ne demek efendim, hatta 3-4 tane alayım' dedim ve parayı yatırdım. Neslişah, 'Bu gerçek olamaz' dedi ama ben belediye başkanıyla konuştuğumu sandım. Parayı yatırdım ve sonra arayan da, bağlayan da ortadan kayboldu. Çok kolay dolandırılıyorum."
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2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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