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Karda Mahsur Kaldı: Jandarma Aracında Doğum Yaptı

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Karda Mahsur Kaldı: Jandarma Aracında Doğum Yaptı

Kayseri Bebek kar yağışı
Kübra Köklü
Kübra Köklü - Gündem Editörü
26.11.2024 - 07:48

Kar nedeniyle hamile kadın zor anlar yaşadı. Kayseri'de doğuma giderken yolda kalan kadının yardımına jandarma yetişti. Hamile kadın, jandarma arabasında doğum yaptı. Bebeğin ismi ise 'Alparslan Ayaz' oldu. Bebeği ve anneyi hastanede Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ve İl Jandarma Komutanı Hakan Dedebağı, ziyaret etti.

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Kayseri'nin Bünyan ilçesinde yaşayan hamile kadın, doğum için hastaneye giderken kar ve tipi nedeniyle yolda mahsur kaldı.

Kayseri'nin Bünyan ilçesinde yaşayan hamile kadın, doğum için hastaneye giderken kar ve tipi nedeniyle yolda mahsur kaldı.

D.Ş'nin yardımına jandarma yetişti. Ancak hamile kadın, ambulansa yetiştirileceği sırada jandarma aracından doğum yaptı. Sağlık ekiplerine teslim edilen anneyle bebeğinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

D.Ş'nin yardımına jandarma yetişti. Ancak hamile kadın, ambulansa yetiştirileceği sırada jandarma aracından doğum yaptı. Sağlık ekiplerine teslim edilen anneyle bebeğinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Bebeğini jandarma aracında dünyaya getiren kadın, Kayseri Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

Bebeğini jandarma aracında dünyaya getiren kadın, Kayseri Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

Bebeği ve anneyi hastanede Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ve İl Jandarma Komutanı Hakan Dedebağı, ziyaret etti. Yetkililere teşekkür eden D.Ş’nin annesi, "Akşam çok memnun kaldım, çok sevindim. Askerimiz sırtındaki ceketine kadar çıkarıp, bize verdi. Allah razı olsun. Sağ olun" diye konuştu. Hakan Dedebağı da, "Biz bunun içi varız" dedi.

Bebeği ve anneyi hastanede Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ve İl Jandarma Komutanı Hakan Dedebağı, ziyaret etti. Yetkililere teşekkür eden D.Ş’nin annesi, "Akşam çok memnun kaldım, çok sevindim. Askerimiz sırtındaki ceketine kadar çıkarıp, bize verdi. Allah razı olsun. Sağ olun" diye konuştu. Hakan Dedebağı da, "Biz bunun içi varız" dedi.

Vali Gökmen Çiçek ise bebeğin adını Alparslan Ayaz koydu. Daha sonra Vali Çiçek, İl Jandarma Komutanı Dedebağı, D.Ş. ve yakınları hatıra fotoğrafı çektirdi.

Vali Gökmen Çiçek ise bebeğin adını Alparslan Ayaz koydu. Daha sonra Vali Çiçek, İl Jandarma Komutanı Dedebağı, D.Ş. ve yakınları hatıra fotoğrafı çektirdi.
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Kübra Köklü
Kübra Köklü
Gündem Editörü
2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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