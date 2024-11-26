Karda Mahsur Kaldı: Jandarma Aracında Doğum Yaptı

Kar nedeniyle hamile kadın zor anlar yaşadı. Kayseri'de doğuma giderken yolda kalan kadının yardımına jandarma yetişti. Hamile kadın, jandarma arabasında doğum yaptı. Bebeğin ismi ise 'Alparslan Ayaz' oldu. Bebeği ve anneyi hastanede Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ve İl Jandarma Komutanı Hakan Dedebağı, ziyaret etti.