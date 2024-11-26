Eğitime ''Kar'' Engeli! Liste Açıklandı: 24 İlde Okullar Tatil Edildi
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Eğitime ''Kar'' Engeli! Liste Açıklandı: 24 İlde Okullar Tatil Edildi
Eğitime ''kar'' engeli. Yurdun büyük bölümünde etkili olan kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle birçok ilde eğitim öğretime 1 gün ara verildi. 24 ilde okullar tatil edildi. Valilik açıklamaları peş peşe geldi.
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2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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