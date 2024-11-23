İklim Aktivisti Greta Thunberg Türkiye'de: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'ni Ziyaret Etti

Genç yaşta iklim değişikliği konusunda farkındalığı artırmak için çalışmalara başlayan ve adını tüm dünyaya duyuran Greta Thunberg, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'ni ziyaret etti. İklim aktivisti Thunberg, Büyükşehir Eşbaşkanı Serra Bucak ile bir araya geldi. Belediyenin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, 'Eş Başkanımız Serra Bucak, İsveçli çevre aktivisti Greta Thunberg’i kabul etti. Görüşmede, iklim değişikliği ve küresel ısınmanın doğaya etkileri üzerine fikir alışverişinde bulunuldu' denildi.