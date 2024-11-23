İklim Aktivisti Greta Thunberg Türkiye'de: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'ni Ziyaret Etti
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İklim Aktivisti Greta Thunberg Türkiye'de: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'ni Ziyaret Etti
Genç yaşta iklim değişikliği konusunda farkındalığı artırmak için çalışmalara başlayan ve adını tüm dünyaya duyuran Greta Thunberg, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'ni ziyaret etti. İklim aktivisti Thunberg, Büyükşehir Eşbaşkanı Serra Bucak ile bir araya geldi. Belediyenin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, 'Eş Başkanımız Serra Bucak, İsveçli çevre aktivisti Greta Thunberg’i kabul etti. Görüşmede, iklim değişikliği ve küresel ısınmanın doğaya etkileri üzerine fikir alışverişinde bulunuldu' denildi.
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İsveçli iklim aktivisti aktivisti Greta Thunberg Türkiye'de.
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Greta Thunberg, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'ni ziyaret etti. Belediyenin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Eş Başkanımız Serra Bucak, İsveçli çevre aktivisti Greta Thunberg’i kabul etti. Görüşmede, iklim değişikliği ve küresel ısınmanın doğaya etkileri üzerine fikir alışverişinde bulunuldu" denildi.
Görüşme sonrası Thunberg ile Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nin ortak bir çalışma yapacağının sinyali verildi.
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2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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