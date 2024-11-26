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Yeni Liste İfşa Edildi: Sucuk Diye At Eti Yedirmişler

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Yeni Liste İfşa Edildi: Sucuk Diye At Eti Yedirmişler

Adana
Kübra Köklü
Kübra Köklü - Gündem Editörü
26.11.2024 - 12:23

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın hileli gıda ürünleri satan markalara açtığı savaş tüm hızıyla devam ediyor. Son iki aydır onlarca marka ifşa edildi. Bakanlık tarafından hazırlanan liste bir kez daha güncellendi. Bu kez 'Aydil Gazioğlu' markalı taze kaşar peynirinin içinden bitkisel yağ, ve nişasta çıktı. Toz biberden ise yabancı madde çıktı. 'Doğadan Süt Çiftliği' markalı tereyağının bitkisel yağ karışımlı olduğu görüldü. Adana'da ise bir kasabın sattığı sucukta, at ve eşek eti kullanıldığı tespit edildi.

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Tarım ve Orman Bakanlığı, halk sağlığını tehdit eden markaları ifşa etmeye devam ediyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı, halk sağlığını tehdit eden markaları ifşa etmeye devam ediyor.

Tereyağı, kaşar peyniri, toz biber, çikolata ve sucuk gibi ürünlerde hile ve sahtecilik yapıldığı bir kez daha ortaya çıktı.

Tereyağı, kaşar peyniri, toz biber, çikolata ve sucuk gibi ürünlerde hile ve sahtecilik yapıldığı bir kez daha ortaya çıktı.

Bakanlık, "guvenilirgida.tarimorman.gov.tr" adresindeki bilgileri güncelledi. 25 Kasım'da bir liste daha yayımladı.

Bakanlık, "guvenilirgida.tarimorman.gov.tr" adresindeki bilgileri güncelledi. 25 Kasım'da bir liste daha yayımladı.

Listede "Aydil Gazioğlu" markalı taze kaşar peynirinin içinden bitkisel yağ, ve nişasta çıktı. "Ege Baharat" markalı toz biberden ise yabancı madde çıktı. "Doğadan Süt Çiftliği" markalı tereyağın ise bitkisel yağ karışımlı olduğu görüldü.

Listede "Aydil Gazioğlu" markalı taze kaşar peynirinin içinden bitkisel yağ, ve nişasta çıktı. "Ege Baharat" markalı toz biberden ise yabancı madde çıktı. "Doğadan Süt Çiftliği" markalı tereyağın ise bitkisel yağ karışımlı olduğu görüldü.

Listeye göre, Adana'da bir kasabın sattığı sucukta at ve eşek eti tespit edildi.

Listeye göre, Adana'da bir kasabın sattığı sucukta at ve eşek eti tespit edildi.
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Kübra Köklü
Kübra Köklü
Gündem Editörü
2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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