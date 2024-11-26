Yeni Liste İfşa Edildi: Sucuk Diye At Eti Yedirmişler

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın hileli gıda ürünleri satan markalara açtığı savaş tüm hızıyla devam ediyor. Son iki aydır onlarca marka ifşa edildi. Bakanlık tarafından hazırlanan liste bir kez daha güncellendi. Bu kez 'Aydil Gazioğlu' markalı taze kaşar peynirinin içinden bitkisel yağ, ve nişasta çıktı. Toz biberden ise yabancı madde çıktı. 'Doğadan Süt Çiftliği' markalı tereyağının bitkisel yağ karışımlı olduğu görüldü. Adana'da ise bir kasabın sattığı sucukta, at ve eşek eti kullanıldığı tespit edildi.