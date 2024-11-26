Takibe Alınacak: Gayrimenkule Yeni Vergi Sistemi Yolda

Son bir yıldır neredeyse her gün en az bir vergi haberi okuduk. İşte onlara bir yenisi daha eklendi. Gayrimenkul sektörüne yönelik yeni bir vergi sistemi üzerinde çalışıldığı iddia edildi. Türkiye Gazetesi'nin haberine göre, yeni dönemde gayrimenkul alım-satımlarında rayiç bedel yerine gerçek değer esas alınacak. Gayrimenkul değer değişimlerinin takibi ve taşınmaz değer haritalarının oluşturulabilmesi için teknik altyapı geliştirilecek.