Takibe Alınacak: Gayrimenkule Yeni Vergi Sistemi Yolda
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Takibe Alınacak: Gayrimenkule Yeni Vergi Sistemi Yolda
Son bir yıldır neredeyse her gün en az bir vergi haberi okuduk. İşte onlara bir yenisi daha eklendi. Gayrimenkul sektörüne yönelik yeni bir vergi sistemi üzerinde çalışıldığı iddia edildi. Türkiye Gazetesi'nin haberine göre, yeni dönemde gayrimenkul alım-satımlarında rayiç bedel yerine gerçek değer esas alınacak. Gayrimenkul değer değişimlerinin takibi ve taşınmaz değer haritalarının oluşturulabilmesi için teknik altyapı geliştirilecek.
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Yeni vergi uygulamasının 2026 yılında yürürlüğe gireceği konuşuluyor.
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Gayrimenkulde yeni vergi sistemi yolda. Gayrimenkulde rayiç bedel sebebiyle oluşan vergi kayıplarının önlenmesi için harekete geçildi.
Uygulama hayata geçerse gayrimenkul alım satımındaki vergilendirmeler, rayiç bedel üzerinden değil gerçek değer üzerinden hesaplanacak.
Taşınmazların değerlerine yönelik veriler ile mülkiyet bilgilerinin tutulacağı sistem Tapu ve Kadastro Bilgi Sistemi’ne entegre edilecek. Yeni vergilendirme sistemi 2026 yılında devreye girecek. Mevcut sistemde gayrimenkul alım satımında alıcı ve satıcı, her biri binde 20 oranında tapu harcı ödüyor. Alıcı ve satıcının gayrimenkulün emlak vergisi değerinin altında olmamak üzere gerçek alım satım bedelini beyan etmesi gerekiyor.
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2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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