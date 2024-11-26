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4 İlde Ev Baskını: Kayapınar Belediye Eş Başkanı Gözaltına Alındı

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4 İlde Ev Baskını: Kayapınar Belediye Eş Başkanı Gözaltına Alındı

Diyarbakır DEM Parti
Kübra Köklü
Kübra Köklü - Gündem Editörü
26.11.2024 - 08:54

Diyarbakır, İstanbul, Mardin ve Şırnak'ın da aralarında bulunduğu birçok ile ev baskınları yapıldı. Diyarbakır'da DEM Parti Kayapınar Belediye Eş Başkanı Cengiz Dündar ile birlikte çok sayıda kişi gözaltına alındı.

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Polis, Kayapınar Belediyesi Eş Başkanı Cengiz Dündar'ın evine baskın yaptı.

Polis, Kayapınar Belediyesi Eş Başkanı Cengiz Dündar'ın evine baskın yaptı.

Baskın sonucu Diyarbakır'da DEM Partili Kayapınar Belediyesi Eş Başkanı Cengiz Dündar gözaltına alındı. Kayapınar Belediyesi Eş Başkanı, DEM Partili Cengiz Dündar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Polisler evimi bastı, arama yapıyorlar, gözaltına alacaklar" diye yazdı.

Baskın sonucu Diyarbakır'da DEM Partili Kayapınar Belediyesi Eş Başkanı Cengiz Dündar gözaltına alındı. Kayapınar Belediyesi Eş Başkanı, DEM Partili Cengiz Dündar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Polisler evimi bastı, arama yapıyorlar, gözaltına alacaklar" diye yazdı.

Bir paylaşımda daha bulunan Dündar, "Gözaltına alındım" diye ekledi.

Bir paylaşımda daha bulunan Dündar, "Gözaltına alındım" diye ekledi.

İşte o paylaşım:

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Kübra Köklü
Kübra Köklü
Gündem Editörü
2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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