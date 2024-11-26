4 İlde Ev Baskını: Kayapınar Belediye Eş Başkanı Gözaltına Alındı

Diyarbakır, İstanbul, Mardin ve Şırnak'ın da aralarında bulunduğu birçok ile ev baskınları yapıldı. Diyarbakır'da DEM Parti Kayapınar Belediye Eş Başkanı Cengiz Dündar ile birlikte çok sayıda kişi gözaltına alındı.