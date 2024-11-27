Kar Tatili Uzadı! 27 Kasım’da Eğitime Kar Engeli: 11 İlde Okullar Tatil Edildi

Yurdun büyük bölümünde etkili olan kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle birçok ilde eğitim öğretime 1 gün ara verildi. 27 Kasım Çarşamba günü birçok il ve ilçede okullar tatil edildi. 11 ilde eğitime ara verildi. İşte 27 Kasım 2024 Çarşamba günü okulların tatil edildiği il ve ilçeler...