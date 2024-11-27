Kar Tatili Uzadı! 27 Kasım’da Eğitime Kar Engeli: 11 İlde Okullar Tatil Edildi
Kar Tatili Uzadı! 27 Kasım’da Eğitime Kar Engeli: 11 İlde Okullar Tatil Edildi
Yurdun büyük bölümünde etkili olan kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle birçok ilde eğitim öğretime 1 gün ara verildi. 27 Kasım Çarşamba günü birçok il ve ilçede okullar tatil edildi. 11 ilde eğitime ara verildi. İşte 27 Kasım 2024 Çarşamba günü okulların tatil edildiği il ve ilçeler...
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Kar yağışı sonrası bazı il ve ilçelerde eğitime bugün ara verildiği açıklandı.
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Yurtta etkisini sürdüren kar yağışlı soğuk hava nedeniyle Ordu, Kayseri, Erzurum, Bitlis, Bayburt, Bingöl, Erzincan, Sivas, Hakkari, Aksaray ve Batman'da eğitime ara verildi.
Ordu'nun bazı ilçelerinde kar nedeniyle bugün eğitime ara verildi. Akkuş, Aybastı, Çaybaşı, Gölköy, Gürgentepe, Kabataş, Mesudiye ilçelerinin tamamında okullarda eğitime bugün için ara verildiği belirtilen açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:
Yoğun kar yağışı nedeniyle harekete geçen Kayseri Valiliği, eğitime 1 gün ara verildiğini açıkladı. Erzurum'un bazı ilçelerinde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitim öğretime 1 gün daha ara verildiği bildirildi. 27 Kasım'da Uzundere, Tortum, Tekman, Pasinler, Karayazı, Oltu, Narman ve Olur ilçelerinin genelinde, Horasan, Çat, Aşkale'de ise taşımalı ve kırsal mahallelerdeki okullarda eğitime ara verildiği duyuruldu.
Bitlis'te olumsuz hava koşulları nedeniyle il merkezi ile Tatvan, Güroymak ve Mutki ilçelerinde eğitime 1 gün ara verildi. Bayburt Valiliği ise il genelinde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi/özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında 27 Kasım Çarşamba günü eğitim öğretime 1 gün süreyle ara verildiğini açıkladı.
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Bingöl'de tedbir amaçlı Adaklı, Genç, Kiğı ve Yedisu ilçelerindeki tüm okullar tatil edildi. Kent merkezi ile Solhan ilçesinde ise taşımalı eğitime 1 gün ara verildi. Erzincan'da da eğitime 1 gün ara verildi.
Hakkari Valiliği'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Halk Eğitimi Merkezleri kursları ile Rehberlik ve Araştırma Merkezleri hariç, tüm resmi anaokullarında, ilkokul, ortaokul, lise ve özel eğitim kurumlarında yarın eğitime ara verildiği bildirildi. Sivas Valiliğinden yapılan açıklamada, hava koşulları sebebiyle meydana gelmesi muhtemel olumsuzlukları önlemek amacıyla eğitime 1 gün ara verildiği belirtildi.
Batman’ın Sason ilçesinde etkili olan kar nedeniyle taşımalı eğitime 1 gün ara verildi. Aksaray'da da 27 Kasım Çarşamba günü taşımalı eğitim kapsamındaki öğrenciler ve özel eğitim okulundaki öğrencilerin eğitimine ara verildiği ifade edildi.
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2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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