Miras Yoluyla Arsa Sahibi Olanları Yakından İlgilendiriyor: Son Noktayı Koyan Danıştay'dan İyi Haber
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Miras Yoluyla Arsa Sahibi Olanları Yakından İlgilendiriyor: Son Noktayı Koyan Danıştay'dan İyi Haber
Miras yoluyla arsa sahibi olanları yakından ilgilendiren yeni bir gelişme yaşandı. Çıkan tartışmalara son noktayı koyan Danıştay, arsa sahiplerine büyük bir müjde verdi. Ekonomim'den Abdullah Tolu'nun köşe yazısına göre; söz konusu arsaların takas yapılması ve bu dairelerden elde edilen gelirin vergilendirilmesi gerektiğine ilişkin mahkeme kararı, Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulu (VDDK) tarafından bozuldu. Bu kararlar sadece miras yoluyla değil aynı zamanda bağışlama aracılığıyla iktisap edilen arsaları kat karşılığı/hasılat paylaşımı ile veren arsa sahipleri için de geçerli olacak.
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Miras aracılığıyla elde edilen arsaların hasılat veya kat karşılığı müteahhitlere verilmesine ilişkin yeni bir karar imza atıldı.
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Danıştay 3. Dairesi, miras kalan arsanın kat karşılığı müteahhide verilerek elde edilen bağımsız bölümlerin birden fazla defada satışının ticari faaliyet, elde edilen kazancın da ticari kazanç olarak kabul edilmesi ve vergilendirilmesi gerektiğini açıklamıştı.
Söz konusu karar ile birlikte miras yoluyla arsa sahibi olan yurttaşlar büyük bir vergi yükümlülüğü altına giriyordu. Ancak Danıştay VDDK buna bir son verdi ve söz konusu kararı, arsa sahipleri lehine bozdu.
Danıştay VDDK’nın yukarıda belirtilen kararları, miras yoluyla intikal eden arsalarını kat karşılığı/hasılat paylaşımı usulüyle müteahhitlere veren mirasçıları oldukça rahatlattı. Oluşan tereddütleri ve kafa karışıklıklarını giderdi.Bu kararlar sadece miras yoluyla değil aynı zamanda bağışlama aracılığıyla iktisap edilen arsaları kat karşılığı/hasılat paylaşımı ile veren arsa sahipleri için de geçerli olacak.
Çelişen ifadeleri Danıştay VDDK'nın nihai kararı çözüme ulaştırdı.
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2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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