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Miras Yoluyla Arsa Sahibi Olanları Yakından İlgilendiriyor: Son Noktayı Koyan Danıştay'dan İyi Haber

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Miras Yoluyla Arsa Sahibi Olanları Yakından İlgilendiriyor: Son Noktayı Koyan Danıştay'dan İyi Haber

Danıştay
Kübra Köklü
Kübra Köklü - Gündem Editörü
26.11.2024 - 13:48

Miras yoluyla arsa sahibi olanları yakından ilgilendiren yeni bir gelişme yaşandı. Çıkan tartışmalara son noktayı koyan Danıştay, arsa sahiplerine büyük bir müjde verdi. Ekonomim'den Abdullah Tolu'nun köşe yazısına göre; söz konusu arsaların takas yapılması ve bu dairelerden elde edilen gelirin vergilendirilmesi gerektiğine ilişkin mahkeme kararı, Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulu (VDDK) tarafından bozuldu. Bu kararlar sadece miras yoluyla değil aynı zamanda bağışlama aracılığıyla iktisap edilen arsaları kat karşılığı/hasılat paylaşımı ile veren arsa sahipleri için de geçerli olacak. 

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Miras aracılığıyla elde edilen arsaların hasılat veya kat karşılığı müteahhitlere verilmesine ilişkin yeni bir karar imza atıldı.

Miras aracılığıyla elde edilen arsaların hasılat veya kat karşılığı müteahhitlere verilmesine ilişkin yeni bir karar imza atıldı.

Danıştay 3. Dairesi, miras kalan arsanın kat karşılığı müteahhide verilerek elde edilen bağımsız bölümlerin birden fazla defada satışının ticari faaliyet, elde edilen kazancın da ticari kazanç olarak kabul edilmesi ve vergilendirilmesi gerektiğini açıklamıştı.

Danıştay 3. Dairesi, miras kalan arsanın kat karşılığı müteahhide verilerek elde edilen bağımsız bölümlerin birden fazla defada satışının ticari faaliyet, elde edilen kazancın da ticari kazanç olarak kabul edilmesi ve vergilendirilmesi gerektiğini açıklamıştı.

Söz konusu karar ile birlikte miras yoluyla arsa sahibi olan yurttaşlar büyük bir vergi yükümlülüğü altına giriyordu. Ancak Danıştay VDDK buna bir son verdi ve söz konusu kararı, arsa sahipleri lehine bozdu.

Söz konusu karar ile birlikte miras yoluyla arsa sahibi olan yurttaşlar büyük bir vergi yükümlülüğü altına giriyordu. Ancak Danıştay VDDK buna bir son verdi ve söz konusu kararı, arsa sahipleri lehine bozdu.

Söz konusu kararı köşesine taşıyan Ekonomim'den Abdullah Tolu,Danıştay VDDK, yıllarca tartışması devam eden ihtilaflı bu iki konuyu çözüme kavuşturdu, arsasını daire/işyeri karşılığı müteahhitlere veren arsa sahiplerini ise aldığı kararla rahatlattı.

Danıştay VDDK’nın yukarıda belirtilen kararları, miras yoluyla intikal eden arsalarını kat karşılığı/hasılat paylaşımı usulüyle müteahhitlere veren mirasçıları oldukça rahatlattı. Oluşan tereddütleri ve kafa karışıklıklarını giderdi.Bu kararlar sadece miras yoluyla değil aynı zamanda bağışlama aracılığıyla iktisap edilen arsaları kat karşılığı/hasılat paylaşımı ile veren arsa sahipleri için de geçerli olacak.

Danıştay VDDK’nın yukarıda belirtilen kararları, miras yoluyla intikal eden arsalarını kat karşılığı/hasılat paylaşımı usulüyle müteahhitlere veren mirasçıları oldukça rahatlattı. Oluşan tereddütleri ve kafa karışıklıklarını giderdi.Bu kararlar sadece miras yoluyla değil aynı zamanda bağışlama aracılığıyla iktisap edilen arsaları kat karşılığı/hasılat paylaşımı ile veren arsa sahipleri için de geçerli olacak.

Çelişen ifadeleri Danıştay VDDK'nın nihai kararı çözüme ulaştırdı.

Çelişen ifadeleri Danıştay VDDK'nın nihai kararı çözüme ulaştırdı.

1) Miras yoluyla intikal eden arsaların kat karşılığı inşaat sözleşmeleri ile müteahhitlere verilmesi karşılığında elde edilen konutların, farklı yıllarda satışından elde edilen kazancın ticari organizasyon dahilinde ve ticari kazanç elde etme gayesiyle yapılmaması nedeniyle ticari kazanç olarak kabul edilemeyeceği ve vergilendirilemeyeceği (Danıştay VDDK’nın 02.10.2024 tarihli ve E.2023/1025, K.2024/875, aynı tarihli ve E.2023/63, K.2024/878, aynı tarihli ve E.2023/517, K.2024/889 sayılı kararları),

2) Hasılat paylaşımı inşaat sözleşmesi uyarınca inşa edilen bağımsız bölümleri bir takvim yılında birden fazla kez tekrarlanan işlemlerle satışa konu eden kişinin arsa sahibi değil müteahhit olduğu, müteahhidin bu şekilde gerçekleştirdiği ticari faaliyet kapsamında elde ettiği hasılattan, arsa sahibi şahısların sözleşme uyarınca belirli bir oranda pay elde etmesi hususunun tek başına arsa sahibi şahısların gayrimenkul alım ve satım faaliyeti dolayısıyla ticari bir faaliyet icra ettiğinin kabulü için yeterli olmadığı ve vergilenemeyeceği  (Danıştay VDDK’nın 02.10.2024 tarihli ve E.2023/784, K.2024/865 sayılı Kararı) görüşünde.

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Kübra Köklü
Kübra Köklü
Gündem Editörü
2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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