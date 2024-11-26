Geri Adım Atmadı: Devlet Bahçeli 'Öcalan' Çağrısını Yineledi
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Geri Adım Atmadı: Devlet Bahçeli 'Öcalan' Çağrısını Yineledi
Tepki çekmesine rağmen MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 'Öcalan' çağrısını bir kez daha yineledi. Partisinin grup toplantısında konuşan Bahçeli, 'İmralı ile DEM Grubu arasında yüz yüze temasın gecikmeksizin yapılmasını bekliyoruz. İnandığımız yolda hiçbir baskıya aldırış etmeyiz' dedi.
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Geçtiğimiz Ekim ayında kürsüde yaptığı konuşmada PKK terör örgütünün elebaşı Abdullah Öcalan'ı Meclise davet etmişti. Bahçeli'nin sözlerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hariç, birçok siyasetçi tepki göstermişti.
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulundu.
''Kürt kardeşlerimizi sömüren, çocuklarını zorla dağa götüren, kanlarını emen, duygularını ajite eden ne kadar bölücü ve terörist varsa hepsi birden kaybetmeye, bunun da bedelini misliyle ödemeye mahkumdur. Kürdü Türk’ten ayırmak dünyayı güneş sisteminden ayırmak kadar imkansız ve deli saçmasıdır'' diyen Devlet Bahçeli, ''İmralı ile DEM Grubu arasında yüz yüze temasın gecikmeksizin yapılmasını bekliyoruz. İnandığımız yolda hiçbir baskıya aldırış etmeyiz. Görüşlerimizden kesinlikle vazgeçmeliyiz.'' dedi.
Medya patronlarına yüklenen Devlet Bahçeli, ''TV'de yuvalanan MHP düşmanlarını, yorumcu müsveddelerini, Halk TV başta olmak üzere medya organlarını ve patronlarını tek tek not aldığımızı, zamanı geldiğinde burunlarından fitil fitil getireceğimizi, tenhadaki özürlerinin kabul edilmeyeceğini duyuruyorum. Asılsız konuşanların, sahibinin sesini aktaranların alınlarını karışlarız'' diye konuştu.
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2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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