Geri Adım Atmadı: Devlet Bahçeli 'Öcalan' Çağrısını Yineledi

Tepki çekmesine rağmen MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 'Öcalan' çağrısını bir kez daha yineledi. Partisinin grup toplantısında konuşan Bahçeli, 'İmralı ile DEM Grubu arasında yüz yüze temasın gecikmeksizin yapılmasını bekliyoruz. İnandığımız yolda hiçbir baskıya aldırış etmeyiz' dedi.