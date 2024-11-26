Manzara Yine Değişmedi: 25 Kasım Eylemlerinde Onlarca Kadın Gözaltına Alındı
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Manzara Yine Değişmedi: 25 Kasım Eylemlerinde Onlarca Kadın Gözaltına Alındı
Kadınlar yasağa rağmen toplandı. İstanbul'da 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla eylem yapmak isteyen kadınlar polisin sert müdahalesiyle karşılaştı. Abluka altına alınan onlarca kadın, gözaltına alındı. Olaya ilişkin açıklama yapan Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD) İstanbul Şube, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla eylem yapmak isteyen kadınlardan 168'inin gözaltına alındığını, 158’inin ise serbest bırakıldığını duyurdu.
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İstanbul'da 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü kapsamında Taksim’de yapılmak istenen yürüyüş yine valilik kararıyla yasaklandı.
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25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla eylem yapmak isteyen kadınlar Taksim Tünel'de toplandı. Buradan İstiklal Caddesi'ne yürümek isteyen kadınlar, polisin sert müdahalesiyle karşılaştı. Polisin ablukaya aldığı onlarca kadın gözaltına alındı.
Gözaltılara ilişkin Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD) İstanbul Şubesi açıklama yaptı. Açıklamada, "25 Kasım’da gözaltına alınan 168 kişiden 158’i serbest bırakıldı. 3 yabancı uyruklu kişi Vatan emniyetteki ifadeleri ardından yeniden ilçe karakoluna götürüldü. 7 kişi ise memura mukavemet suçlaması ile gözaltında kalmaya devam ediyor, bugün adliyeye çıkartılacak" denildi.
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2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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