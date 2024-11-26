Manzara Yine Değişmedi: 25 Kasım Eylemlerinde Onlarca Kadın Gözaltına Alındı

Kadınlar yasağa rağmen toplandı. İstanbul'da 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla eylem yapmak isteyen kadınlar polisin sert müdahalesiyle karşılaştı. Abluka altına alınan onlarca kadın, gözaltına alındı. Olaya ilişkin açıklama yapan Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD) İstanbul Şube, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla eylem yapmak isteyen kadınlardan 168'inin gözaltına alındığını, 158’inin ise serbest bırakıldığını duyurdu.