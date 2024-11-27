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Markalar Tek Tek İfşa Edildi: Hamburger Köftesinin İçinden At ve Eşek Eti Çıktı

Markalar Tek Tek İfşa Edildi: Hamburger Köftesinin İçinden At ve Eşek Eti Çıktı

Mersin
Kübra Köklü
Kübra Köklü - Gündem Editörü
27.11.2024 - 09:07

Tarım ve Orman Bakanlığı gıdada hile yapan yeni firmaları açıkladı. 

Hileli gıda ürünleri satan markalar tek tek ifşa edildi.  Bakanlık tarafından hazırlanan liste güncellendi. 26 Kasım tarihli listede kaşar peyniri, tereyağı, zeytinyağı, bitkisel karışım yağı ve hamburger gibi ürünler yer aldı.

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Tarım ve Orman Bakanlığı, halk sağlığını tehdit eden markaları ifşa etmeye devam ediyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı, halk sağlığını tehdit eden markaları ifşa etmeye devam ediyor.

Bakanlık, "guvenilirgida.tarimorman.gov.tr" adresindeki bilgileri güncelledi. 26 Kasım'da bir liste daha yayımladı.

Bakanlık, "guvenilirgida.tarimorman.gov.tr" adresindeki bilgileri güncelledi. 26 Kasım'da bir liste daha yayımladı.

Yeni listede kaşar peyniri, tereyağı, zeytinyağı, bitkisel karışım yağı ve hamburger gibi ürünlerde hile yapıldığı tespit edildi.

Yeni listede kaşar peyniri, tereyağı, zeytinyağı, bitkisel karışım yağı ve hamburger gibi ürünlerde hile yapıldığı tespit edildi.

"Manyas Mim Süt" marka tereyağından ise süt harici yağ çıktı.

"Manyas Mim Süt" marka tereyağından ise süt harici yağ çıktı.

Lux Ayvalık, Ayvalık, Ayvalık Tarım Ürünleri adlı markalarda tohum yağı tespit edildi.

Lux Ayvalık, Ayvalık, Ayvalık Tarım Ürünleri adlı markalarda tohum yağı tespit edildi.
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Samet Efe markalı bitkisel karışım yağından ise "gıdada kullanımına izin verilmeyen boya" tespit edildi.

Samet Efe markalı bitkisel karışım yağından ise "gıdada kullanımına izin verilmeyen boya" tespit edildi.

Listenin en dikkat çeken detayı ise at ve eşek eti ile hamburger yapılması oldu. Mersin'de hizmet veren "Caps Burger Bistro" adlı işletmenin hamburger köftesinin at ve eşek etinden yapıldığı ortaya çıktı.

Listenin en dikkat çeken detayı ise at ve eşek eti ile hamburger yapılması oldu. Mersin'de hizmet veren "Caps Burger Bistro" adlı işletmenin hamburger köftesinin at ve eşek etinden yapıldığı ortaya çıktı.

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Kübra Köklü
Kübra Köklü
Gündem Editörü
2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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