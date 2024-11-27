Aile Hekimlerine Yeni Yetki: Hacamat ve Akupunktur Yapma Yetkisi Verilecek

NTV'den Öykü Tüccar'a konuşan Aile Hekimleri Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Ömer Ufkun Yıldırım, 'Sağlıkta şiddeti çözmeden bunu uygulamaya kalkarsak mutlaka şiddet olarak geri dönem ihtimalini de düşünmemiz gerekir.' dedi. Hekim sayısının yetersiz olduğundan bahseden Yıldırım, 'Çok başvuru olduğunda, zaten yoğunuz bu yoğunluğu katbekat artıyor olabilir. Bunların planlamasının mutlaka yapılması lazım' dedi.