Aile Hekimlerine Yeni Yetki: Hacamat ve Akupunktur Yapma Yetkisi Verilecek
Aile Hekimlerine Yeni Yetki: Hacamat ve Akupunktur Yapma Yetkisi Verilecek
Aile hekimleri için yeni düzenleme geliyor. AK Parti, aile hekimlerinin yetkileri hakkında harekete geçti. NTV'den Öykü Tüccar'ın haberine göre, sertifika sahibi aile hekimleri mesai saatleri dışında ücret karşılığında hacamat ve akupunktur gibi geleneksel ve tamamlayıcı sağlık hizmetleri uygulayabilecek.
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Aile hekimlerine yönelik yeni düzenlemeler için çalışmalar başladı.
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AK Parti'nin verdiği kanun teklifi yasalaşırsa, sertifika sahibi aile hekimleri mesai saatleri dışında ücret karşılığında hacamat ve akupunktur gibi geleneksel ve tamamlayıcı sağlık hizmetleri uygulayabilecek.
Teklife göre, aile hekimlerinin verdiği bazı raporlar da artık ücretli olacak.
Teklife göre, aile hekiminden sevk ile hastaneye başvuranlar daha az katkı payı ödeyecek.
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2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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