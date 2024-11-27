Yasa Dışı Bahis Soruşturmasında Adı Geçiyor: Fenomen Yağmur Şifa Yaprak İçin İstenen Ceza Belli Oldu
Yasa Dışı Bahis Soruşturmasında Adı Geçiyor: Fenomen Yağmur Şifa Yaprak İçin İstenen Ceza Belli Oldu
Yasa dışı bahis soruşturması devam ediyor. Yasa dışı bahis soruşturmasında adı geçen sosyal medya fenomeni Yağmur Şifa Yaprak hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. Yaprak hakkında istenen ceza belli olurken, yasa dışı bahis teşviki suçlamasıyla hazırlanan iddianame ise mahkemeye sunuldu.
Tutuklu sosyal medya fenomeni Yağmur Şifa Yaprak'ın üst sınırdan cezalandırılması talep edildi.
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Yasa dışı bahse teşvik iddiasına ilişkin sosyal medya fenomenleri ve ünlü isimlerin de aralarında bulunduğu şüpheliler hakkında başlatılan soruşturma sürüyor.
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Tutuklanan sosyal medya fenomeni Yağmur Şifa Yaprak hakkında yasa dışı bahis teşviki suçlamasıyla hazırlanan iddianame mahkemeye sunuldu.
İddianamede, şüpheli hakkında "kişileri reklam vermek ve sair surette spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli veya müşterek bahis ya da şans oyunlarını oynamaya teşvik etmek" suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis ve 3 bin güne kadar para cezası talep edildi.
Diğer sosyal medya fenomenlerinde olduğu gibi Yağmur Şifa Yaprak hakkında da Başsavcılık üst sınırdan cezalandırılmasını talep edildi. İddianame değerlendirilmek üzere asliye ceza mahkemesine gönderildi. İddianame kabul edildiği takdirde fenomen Yaprak, 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanacak.
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2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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