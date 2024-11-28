La Nina Alarmı Verildi: Prof. Dr. Orhan Şen Kar Yağışı İçin Tarih Verdi

Türkiye'nin La Nina etkisine girdiği ve çok sert bir kışın beklendiği gündemdeyken, Meteoroloji Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen'den dikkat çeken açıklama geldi. Prof. Dr. Şen, günlerdir konuşulan 'Son 60 yılın en soğuk kışı mı olacak?' sorusunu da yanıtladı. İstanbul'a kar yağışı için tarih veren Prof. Dr. Şen, ''Aralık ayı içerisinde hiç kar yağmaz diyemeyiz ama genel değerlendirmeye baktığımız zaman aralığın son haftası veya ocağın ilk haftası olabilir'' dedi.