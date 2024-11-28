La Nina Alarmı Verildi: Prof. Dr. Orhan Şen Kar Yağışı İçin Tarih Verdi
La Nina Alarmı Verildi: Prof. Dr. Orhan Şen Kar Yağışı İçin Tarih Verdi
Türkiye'nin La Nina etkisine girdiği ve çok sert bir kışın beklendiği gündemdeyken, Meteoroloji Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen'den dikkat çeken açıklama geldi. Prof. Dr. Şen, günlerdir konuşulan 'Son 60 yılın en soğuk kışı mı olacak?' sorusunu da yanıtladı. İstanbul'a kar yağışı için tarih veren Prof. Dr. Şen, ''Aralık ayı içerisinde hiç kar yağmaz diyemeyiz ama genel değerlendirmeye baktığımız zaman aralığın son haftası veya ocağın ilk haftası olabilir'' dedi.
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Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) Çevre, Biyoçeşitlilik ve İklim Değişikliği Çalışma Grubu Üyesi Prof. Dr. Doğan Yaşar, La Nina dönemine girildiğini vurgulayak, sert bir kış yaşanacağını açıklamıştı.
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Prof. Dr. Orhan Şen, tüm İstanbulluları ilgilendiren önemli bir açıklama yaptı. Şen’in açıklaması sonrası “İstanbul’a lapa lapa kar ne zaman yağacak?” sorusunun cevabı da belli oldu.
CNN Türk'e konuşan Orhan Şen, "Bu sene bana göre normal bir kış geçecek. Türkiye'nin aralık ayı ortalamasında kar yağışı var. İstanbul'a kar yağışı ne zaman gelir? Önümüzdeki 10 gün içerisinde öyle bir şey yok. Hafta sonu sıcaklıklar artıyor, 15 dereceye kadar çıkacak. Bugün 12 derece civarında. Aralık ayı içerisinde hiç kar yağmaz diyemeyiz ama genel değerlendirmeye baktığımız zaman aralığın son haftası veya ocağın ilk haftası olabilir. Tabi Aydos tepesine kar yağması İstanbul'a kar yağdı demek değil. İstanbul'da kar yağacak dediğimiz zaman Levent'e, Aksaray'a, Esenler'e kar yağması lazım" dedi.
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2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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