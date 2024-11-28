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AK Partili Başkan Duyurdu: Hazırlıklar Tamamlandı, 'Dijital Telif Yasası' Geliyor

AK Partili Başkan Duyurdu: Hazırlıklar Tamamlandı, 'Dijital Telif Yasası' Geliyor

AK Parti tbmm
Kübra Köklü
Kübra Köklü - Gündem Editörü
28.11.2024 - 12:30

AK Partililer düğmeye bastı. Dijital telif yasası ile ilgili hazırlıkların tamamlandığını duyuran TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Hüseyin Yayman, tarih verdi. AK Partili Yayman, “Dijital Telif Yasasında hazırlıklar tamam, bütçeden sonra TBMM’ye gelecek” dedi.

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TBMM Dijital Mecralar Komisyonu, AK Partili Hüseyin Yayman başkanlığında toplandı.

TBMM Dijital Mecralar Komisyonu, AK Partili Hüseyin Yayman başkanlığında toplandı.

Komisyonda "Dijital Gündemde Yaşanan Son Gelişmeler" çokça tartışıldı. Komisyon Başkanı Hüseyin Yayman, dijital telif yasası ile ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Komisyonda "Dijital Gündemde Yaşanan Son Gelişmeler" çokça tartışıldı. Komisyon Başkanı Hüseyin Yayman, dijital telif yasası ile ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Hazılrıkların tamamlandığını açıklayan AK Partili Yayman, "Dijital Telif Yasasında hazırlıklar tamam, bütçeden sonra TBMM'ye gelecek" dedi.

Hazılrıkların tamamlandığını açıklayan AK Partili Yayman, "Dijital Telif Yasasında hazırlıklar tamam, bütçeden sonra TBMM'ye gelecek" dedi.

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Kübra Köklü
Kübra Köklü
Gündem Editörü
2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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