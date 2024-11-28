AK Partili Başkan Duyurdu: Hazırlıklar Tamamlandı, 'Dijital Telif Yasası' Geliyor
AK Partili Başkan Duyurdu: Hazırlıklar Tamamlandı, 'Dijital Telif Yasası' Geliyor
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
TBMM Dijital Mecralar Komisyonu, AK Partili Hüseyin Yayman başkanlığında toplandı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Komisyonda "Dijital Gündemde Yaşanan Son Gelişmeler" çokça tartışıldı. Komisyon Başkanı Hüseyin Yayman, dijital telif yasası ile ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
Hazılrıkların tamamlandığını açıklayan AK Partili Yayman, "Dijital Telif Yasasında hazırlıklar tamam, bütçeden sonra TBMM'ye gelecek" dedi.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın