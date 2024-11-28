Geri Gönderilen Zehirli Mandalinalara Ne Oldu? Bakan Yumaklı Son Durumu Açıkladı

Geri gönderilen gıda ürünlerine bir yenisi daha eklendi. Bulgaristan, Türkiye'den gönderilen tonlarca mandalinayı, yasal sınırın üzerinde pestisit (zehirli kimyasal) bulundurduğu gerekçesiyle gönderdi. Zehirli mandalinaların Türkiye'de satışa sokulacağına yönelik iddialar üzerine açıklama yapan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, iade edilen ürünlerin imha edildiğini duyurdu. Bakan Yumaklı, “Benim de çocuklarım var, bu konuda şaka olmaz” dedi.