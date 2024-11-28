Geri Gönderilen Zehirli Mandalinalara Ne Oldu? Bakan Yumaklı Son Durumu Açıkladı
Geri Gönderilen Zehirli Mandalinalara Ne Oldu? Bakan Yumaklı Son Durumu Açıkladı
Geri gönderilen gıda ürünlerine bir yenisi daha eklendi. Bulgaristan, Türkiye'den gönderilen tonlarca mandalinayı, yasal sınırın üzerinde pestisit (zehirli kimyasal) bulundurduğu gerekçesiyle gönderdi. Zehirli mandalinaların Türkiye'de satışa sokulacağına yönelik iddialar üzerine açıklama yapan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, iade edilen ürünlerin imha edildiğini duyurdu. Bakan Yumaklı, “Benim de çocuklarım var, bu konuda şaka olmaz” dedi.
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20 ve 25 Kasım tarihlerinde tonlarca mandalina Bulgaristan sınırından dönmesi sonrası Türkiye'de endişeye neden oldu.
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Bakan Yumaklı son olarak, “Benim de çocuklarım var, bu konuda şaka olmaz. Omuzlarımızda hepinizin yükü var. Son 3 yılda 250 bin pestisit denetimi yapıldı. Kalıntı oranı önceki yıla göre yüzde 35 oranında azaldı. İhraç edilen ürünlerin binde birinde ya da ikisinde pestisit çıktı. Bu oran da yüzde 54 azaldı" dedi.
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2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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