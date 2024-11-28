Rekor Kırıldı: Eksi Netle Üniversiteli Oldular

Daha neler görüp duyacağız. Barajın kaldırılmasının ardından eksi netle üniversiteye girişler rekor seviyeye ulaştı. Bu yıl geçen yıla oranla yüzde 95’lik bir artış yaşanarak toplam 203 programa sıfır ya da eksi netle giriş oldu. Böylelikle eksi netle üniversiteli oldular. Milliyet'ten Ozan Ömer Kadüker'in haberine göre, eksi 8,75 netle diyaliz , eksi 8’le fizyoterapi, hatta eksi Türkçe netiyle, Türk Dili ve Edebiyatı kazananlar var.