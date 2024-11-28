Rekor Kırıldı: Eksi Netle Üniversiteli Oldular
Rekor Kırıldı: Eksi Netle Üniversiteli Oldular
Daha neler görüp duyacağız. Barajın kaldırılmasının ardından eksi netle üniversiteye girişler rekor seviyeye ulaştı. Bu yıl geçen yıla oranla yüzde 95’lik bir artış yaşanarak toplam 203 programa sıfır ya da eksi netle giriş oldu. Böylelikle eksi netle üniversiteli oldular. Milliyet'ten Ozan Ömer Kadüker'in haberine göre, eksi 8,75 netle diyaliz , eksi 8’le fizyoterapi, hatta eksi Türkçe netiyle, Türk Dili ve Edebiyatı kazananlar var.
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2022 YKS’de toplam 83 programa sıfır veya eksi netle girilmişti. 2023 yılında ise yüzde 25 artışla yerleşilen program sayısı 104’e çıktı. Bu yıl geçen yıla oranla yüzde 95’lik bir artış yaşanarak toplam 203 programa sıfır ya da eksi netle giriş oldu.
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203 adayın eksi netlerle üniversitelere yerleştiği ortaya çıktı. Eksi netle kazanılan bölümler arasında diyaliz, patoloji laboratuvar teknikleri, fizyoterapi, odyometri gibi sağlık bölümlerinin yanı sıra bilgisayar programcılığı, çocuk gelişimi, aşçılık, sosyal hizmet, mimari restorasyon, siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler, grafik tasarımı gibi gözde programlar da var. Eksi Türkçe netiyle Türk Dili ve Edebiyatı, eksi sosyal bilimler netiyle tarih kazananlar var.
İstanbul Topkapı Üniversitesi’nde (%50 indirimli) tarih bölümü kazanan bir aday dikkat çekti. Tarih bölümünü kazanan aday, Temel Yeterlilik Testi’nin (TYT) sosyal bölümünde eksi 0,75, Alan Yeterlilik Testleri’nin (AYT) tarih bölümünde ise eksi 1 net yaptığı ortaya çıktı.
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2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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