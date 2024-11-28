Gazeteci Cem Küçük Canlı Yayında Asgari Ücret İçin Rakam Verdi: 'AK Parti Emekliler Yüzünden Seçimi Kaybetti'
Gazeteci Cem Küçük Canlı Yayında Asgari Ücret İçin Rakam Verdi: 'AK Parti Emekliler Yüzünden Seçimi Kaybetti'
Milyonların merakla beklediği asgari ücret için geri sayım başladı. Asgari ücrete zamda en kritik adımlardan biri dün atıldı. Kritik süreç tüm hızıyla devam ederken, gazeteci Cem Küçük asgari ücret zammını açıkladı. Canlı yayında konuşan Türkiye Gazetesi yazarı Cem Küçük, AK Parti'nin seçimi ekonomi ve emekliler yüzünden kaybettiğini de belirtti.
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TGRT Haber'deki Medya Kritik programında konuşan Cem Küçük, dikkatleri üzerine çekti.
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Asgari ücrete zamda en kritik adımlardan biri dün atıldı. Üçlü Danışma Kurulu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ev sahipliğinde "Çalışma Hayatında Yargı Süreçleri" gündemiyle toplandı. Toplantıya 4 büyük işçi dernekleri katıldı. Aralık ayında toplanması beklenen asgari ücret tespit komisyonundan çıkacak karar merakla beklenirken tahminler de yapılmaya başlandı.
Asgari ücret tahminini açıklayan Gazeteci Cem Küçük, AK Parti’nin son seçimlerde yaşadığı oy kaybını ve seçim yenilgisinin sebeplerini tek tek anlattı. Cem Küçük, AK Parti'nin seçimi ekonomi ve emekliler yüzünden kaybettiğini belirterek, sözlerine devam etti: "AK Parti yaptığı bunca işlere rağmen seçimi kaybetti. Hayat pahalılığı devam ediyor. AK Parti ekonomi ve emekliler yüzünden seçimi kaybetti. Anadolu'nun bazı bölgelerinde seçime katılım düştü. Kabul edelim emekli ve özel sektör çalışanlarının durumu kötü. Eğer AK Parti asgari ücret ve emeklilerde iyileştirme yapılmazsa millet bunu unutmaz.Eğer bu düzelmezse iş zor. Cumhurbaşkanı Erdoğan da bunları düşünüyor."
Merkez Bankası'nın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a verdiği enflasyon oranına dikkat çeken Cem Küçük, "Merkez Bankası'nın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a verdiği enflasyon oranı yüzde 44. Bu da 24 bin 884 TL yapıyor. Ben buradan yola çıkarak asgari ücretin 24 bin - 24 bin 500 TL olacağını düşünüyorum. 25 bin olacağına ise emin değilim. Anadolu'da emekli maaşı ile geçinenler var. Dolayısıyla AK Parti'nin bu kesimi mağdur etmemesi lazım. Hazinedeki paranın bir kısmı emekliye verilmeli. Özel sektör çalışanları büyük sıkıntı yaşıyor. Millet her seçimde doğruyu yapıyor" dedi.
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2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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