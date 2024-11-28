Gazeteci Cem Küçük Canlı Yayında Asgari Ücret İçin Rakam Verdi: 'AK Parti Emekliler Yüzünden Seçimi Kaybetti'

Milyonların merakla beklediği asgari ücret için geri sayım başladı. Asgari ücrete zamda en kritik adımlardan biri dün atıldı. Kritik süreç tüm hızıyla devam ederken, gazeteci Cem Küçük asgari ücret zammını açıkladı. Canlı yayında konuşan Türkiye Gazetesi yazarı Cem Küçük, AK Parti'nin seçimi ekonomi ve emekliler yüzünden kaybettiğini de belirtti.