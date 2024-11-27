Gümrükten Geri Dönmüştü: Dubai Çikolatası İçin Resmi Denetim Kararı Alındı

Dubai çikolatasına yönelik ilgi devam ederken, Afyonkarahisar İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Libya ve Azerbaycan'a ihraç edilecek Dubai çikolatasının iç kreması için resmi denetim başlattı. Geçtiğimiz günlerde ise İtalya'ya giden Antep fıstıkları aflotoksin barındırması nedeniyle gümrükten geri dönmüştü.