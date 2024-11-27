Gümrükten Geri Dönmüştü: Dubai Çikolatası İçin Resmi Denetim Kararı Alındı
Gümrükten Geri Dönmüştü: Dubai Çikolatası İçin Resmi Denetim Kararı Alındı
Dubai çikolatasına yönelik ilgi devam ederken, Afyonkarahisar İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Libya ve Azerbaycan'a ihraç edilecek Dubai çikolatasının iç kreması için resmi denetim başlattı. Geçtiğimiz günlerde ise İtalya'ya giden Antep fıstıkları aflotoksin barındırması nedeniyle gümrükten geri dönmüştü.
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Dubai çikolatası akımı tüm hızıyla devam ediyor. Neredeyse denemeyen kalmadı.
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Alınan numunelerde aflatoksin analizi yapılarak, çikolata iç kremasının Türk gıda mevzuatına ve uluslararası standartlara uygunluğu onaylandı. Gıda Güvenliği Bilgi Sistemi (GGBS) üzerinden yürütülen işlemlerin ardından, sağlık sertifikası düzenlendi.
Afyonkarahisar İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, yaptığı açıklamada, “Gıda ve Yem Şube Müdürlüğü ekipleri, Libya ve Azerbaycan'a ihraç edilecek Dubai çikolatasının iç kreması için resmi denetim gerçekleştirdi. Türkiye'nin gıda güvenliğindeki kararlılığı doğrultusunda yapılan denetimde, ürünlerin üretim ve depolama süreçleri titizlikle incelendi. Dubai çikolatasının iç kreması, ihracat için gerekli tüm şartları yerine getirerek uluslararası pazarlara gönderilmeye hazır hale geldi. Türkiye'nin değerleriyle dünyaya açılan ürünler hem milli ekonomiye katkı sağlıyor hem de güvenilir Türk damgasını uluslararası alanda güçlendiriyor” denildi.
Geçtiğimiz günlerde ise İtalya'ya giden antep fıstıkları aflotoksin barındırması nedeniyle gümrükten geri dönmüştü.
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2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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