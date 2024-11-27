Araç Sahiplerine Kötü Haber! Tabelalar Yine Değişiyor: Benzine Zam Geliyor
Araç Sahiplerine Kötü Haber! Tabelalar Yine Değişiyor: Benzine Zam Geliyor
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Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.
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Petrol fiyatlarındaki dalgalanma akaryakıt fiyatlarına da yansıdı. Son olarak motorinin litre fiyatına 1 lira 25 kuruşluk zammın ardından benzine de zam geliyor.
Benzine 74 kuruşluk zammın pompaya yansıması bekleniyor.
Motorinde fiyat değişikliği beklenmiyor. Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;
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2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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