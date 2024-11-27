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Araç Sahiplerine Kötü Haber! Tabelalar Yine Değişiyor: Benzine Zam Geliyor

Araç Sahiplerine Kötü Haber! Tabelalar Yine Değişiyor: Benzine Zam Geliyor

Zam Benzin Motorin
Kübra Köklü
Kübra Köklü - Gündem Editörü
27.11.2024 - 10:14

Akaryakıt fiyatları yine değişiyor. Benzin fiyatlarını takip etmekte zorlanır hale geldik. Araç sahiplerine vergilerden sonra bir kötü haber daha geldi. Benzine 74 kuruş zam bekleniyor. Motorinde ise fiyat değişikliği beklenmiyor.

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Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.

Petrol fiyatlarındaki dalgalanma akaryakıt fiyatlarına da yansıdı. Son olarak motorinin litre fiyatına 1 lira 25 kuruşluk zammın ardından benzine de zam geliyor.

Petrol fiyatlarındaki dalgalanma akaryakıt fiyatlarına da yansıdı. Son olarak motorinin litre fiyatına 1 lira 25 kuruşluk zammın ardından benzine de zam geliyor.

Benzine 74 kuruşluk zammın pompaya yansıması bekleniyor.

Benzine 74 kuruşluk zammın pompaya yansıması bekleniyor.

Motorinde fiyat değişikliği beklenmiyor. Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;

Motorinde fiyat değişikliği beklenmiyor. Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;

İstanbul'da motorin litre fiyatı 42 lira 91 kuruştan,

Benzinin litre fiyatı 42 lira 33 kuruştan satılıyor.

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Kübra Köklü
Kübra Köklü
Gündem Editörü
2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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