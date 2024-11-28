Araç Sahiplerini İlgilendiriyor! İstanbul’da Yeni Dönem Başlıyor: Eminönü ve Kadıköy’e Giriş Ücretli Olacak

İstanbul'un trafiğinden şikayet edenlere iyi haber geldi. İstanbul'da yeni dönem başlıyor. İstanbul’un trafiği azaltmayı hedefleyen “Trafik Sıkışıklığı Fiyatlandırması” uygulaması gündemde geldi. İlk olarak Eminönü’nde başlatılması planlanan sistemle, araç sahiplerinin belli bölgeler için giriş ücreti ödemesi önerisi geldi. Eğer plan devreye alınırsa Kadıköy, Eminönü ve Beyoğlu gibi gibi yerlerde trafik yoğunluğu azaltılacak.