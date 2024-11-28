Araç Sahiplerini İlgilendiriyor! İstanbul’da Yeni Dönem Başlıyor: Eminönü ve Kadıköy’e Giriş Ücretli Olacak
Araç Sahiplerini İlgilendiriyor! İstanbul’da Yeni Dönem Başlıyor: Eminönü ve Kadıköy’e Giriş Ücretli Olacak
İstanbul'un trafiğinden şikayet edenlere iyi haber geldi. İstanbul'da yeni dönem başlıyor. İstanbul’un trafiği azaltmayı hedefleyen “Trafik Sıkışıklığı Fiyatlandırması” uygulaması gündemde geldi. İlk olarak Eminönü’nde başlatılması planlanan sistemle, araç sahiplerinin belli bölgeler için giriş ücreti ödemesi önerisi geldi. Eğer plan devreye alınırsa Kadıköy, Eminönü ve Beyoğlu gibi gibi yerlerde trafik yoğunluğu azaltılacak.
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İstanbulluların en büyük çilesi trafik. İstanbul’un trafik yoğunluğu için yeni önlemler için öneriler gelmeye devam ediyor.
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“İstanbul Sürdürülebilir Kentsel Ulaşım Planı (SKUP)” kapsamında hazırlanan uygulamalar hayata geçirilirken planın bir parçası olan “Trafik Sıkışıklığı Fiyatlandırması” ile araç sahipleri, belirli bölgeler için giriş ücreti ödemesi öneriliyor. İlk uygulama alanı olarak pilot nokta Eminönü seçildi. Diğer yoğunluk alanı olarak tespit edilen Kadıköy de pilot projeye dâhil edilecek.
Pilot projeden alınacak sonuçlar doğrultusunda, ücretli giriş sisteminin İstanbul’un diğer bölgelerine de yayılması planlanıyor. Dünyanın birçok şehrinde trafik yoğunluğunu azaltmak ve çevreyi korumak amacıyla araç girişine ücret uygulanıyor. Londra, Stockholm, Milan ve Singapur, bu sistemi başarıyla uygulayan şehirlerden sadece birkaçı.
Londra, şehrin en yoğun bölgelerinde belirli saatler arasında araçla giriş yapan sürücülerden günlük 15 sterlin ücret alıyor. New York, 2021 yılında ABD’de araç girişini ücretli hale getiren ilk şehir oldu. Manhattan’ın belirli bölgelerinde uygulanan sistemle, sürücülerden günlük 9 ila 23 dolar arasında değişen bir ücret alınıyor.
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2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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